В мэрии рассказали, как в Барнауле отпразднуют День Победы в этом году

Самыми масштабными мероприятиями станут "Вахта памяти" и "Георгиевская лента"

11 апреля 2024, 20:41, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В мэрии Барнаула обсудили подготовку к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, председатель комитета по культуре города Валерий Паршков рассказал, какие праздничные мероприятия на апрель-май готовят в краевой столице.

Самыми масштабными станут "Вахта памяти" и "Георгиевская лента". Также лучшие коллективы города покажут праздничные программы во дворах домов, где живут ветераны, в рамках акций "Парад у дома ветерана" и "Фронтовая бригада".

Праздничная программа 9 мая начнется с возложения цветов к Мемориалу Славы. После войска Барнаульского гарнизона торжественно промаршируют по площади Советов.

Днем в городе пройдет легкоатлетический пробег "Кольцо Победы". Основные праздничные мероприятия запланированы на площади Сахарова, однако свои программы будут и в районах города.

Одной из основных задач остается приведение в порядок памятников, посвященных событиям ВОВ. Всего в городе 116 памятников, монументов и мемориальных досок.

"Во второй половине марта – начале апреля текущего года комитетом по культуре города проведены контрольные осмотры памятников с целью проверки их санитарного и технического состояния. Запланировано проведение экологических, молодежно-патриотических акций "Достойное поколение", "Дорога к обелиску", – заявил Паршков.

Председатель комитета по соцподдержке рассказала, что сейчас в Барнауле проживает 156 ветеранов: это участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда". Кроме того, в городе проживают 999 тружеников тыла.