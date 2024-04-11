В мэрии рассказали, как в Барнауле отпразднуют День Победы в этом году
Самыми масштабными мероприятиями станут "Вахта памяти" и "Георгиевская лента"
11 апреля 2024, 20:41, ИА Амител
В мэрии Барнаула обсудили подготовку к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, председатель комитета по культуре города Валерий Паршков рассказал, какие праздничные мероприятия на апрель-май готовят в краевой столице.
Самыми масштабными станут "Вахта памяти" и "Георгиевская лента". Также лучшие коллективы города покажут праздничные программы во дворах домов, где живут ветераны, в рамках акций "Парад у дома ветерана" и "Фронтовая бригада".
Праздничная программа 9 мая начнется с возложения цветов к Мемориалу Славы. После войска Барнаульского гарнизона торжественно промаршируют по площади Советов.
Днем в городе пройдет легкоатлетический пробег "Кольцо Победы". Основные праздничные мероприятия запланированы на площади Сахарова, однако свои программы будут и в районах города.
Одной из основных задач остается приведение в порядок памятников, посвященных событиям ВОВ. Всего в городе 116 памятников, монументов и мемориальных досок.
"Во второй половине марта – начале апреля текущего года комитетом по культуре города проведены контрольные осмотры памятников с целью проверки их санитарного и технического состояния. Запланировано проведение экологических, молодежно-патриотических акций "Достойное поколение", "Дорога к обелиску", – заявил Паршков.
Председатель комитета по соцподдержке рассказала, что сейчас в Барнауле проживает 156 ветеранов: это участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда". Кроме того, в городе проживают 999 тружеников тыла.
21:13:58 11-04-2024
В Барнауле есть строевые части, или маршеровать полицаи и тюремщики будут?
21:28:23 11-04-2024
А Бессмертный Полк?
21:42:11 11-04-2024
Гость (21:28:23 11-04-2024) А Бессмертный Полк? ... Тоже не разглядел про народную демонстрацию.
22:02:45 11-04-2024
Патриотические акции на пощади Сахарова - нонсенс. Или не называйте эти мероприятия патриотическими, или переименуйте, наконец, площадь имени ярого русофоба.
23:56:11 11-04-2024
Гость (22:02:45 11-04-2024) Патриотические акции на пощади Сахарова - нонсенс. Или не на... Вообще-то Сахаров крепил оборонный щит страны. Есть его немалая заслуга в том, что Россия может защитить себя ядерным оружием.
08:40:42 12-04-2024
Гость (22:02:45 11-04-2024) Патриотические акции на пощади Сахарова - нонсенс. Или не на... Руки прочь и мысли свои грязные припрячте, от светлой памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова!
07:16:57 12-04-2024
Отпразднуют запретом продажи алкоголя.
10:16:43 12-04-2024
Нужно четко объяснить. что в условиях СВО проведение массовых мероприятий невозможно. Люди поймут.
12:03:40 12-04-2024
Татьяна (10:16:43 12-04-2024) Нужно четко объяснить. что в условиях СВО проведение массовы... здесь другое. Есть риск терроризма