Песков: Путину доложили о произошедшем в "Крокус Сити Холле" в первые минуты

Президентом даны все необходимые указания, добавил пресс-секретарь

23 марта 2024, 02:58, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о произошедшем в "Крокус Сити Холле" в первые минуты. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания", – заявил представитель Кремля.

Напомним, что пятеро вооруженных мужчин вошли в здание "Крокус Сити Холла" и открыли стрельбу по людям внутри. По данным ФСБ, погибших не менее 40, более 100 пострадавших.

В самом здании прогремело несколько взрывов, начался пожар, который охватил больше половины крыши. Пожарные занимаются тушением. В здании работают силовики и медики.

Предположительно, нападавшие могли скрыться на белом седане.