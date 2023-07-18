Песков: ответ на атаку на Крымский мост еще вырабатывается
Ранее Путин заявлял, что Минобороны подготавливает предложения
18 июля 2023, 17:17, ИА Амител
Предложения для президента России по ответу на атаку беспилотников на Крымский мост и меры по повышению его безопасности еще вырабатываются. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, теракт на Крымском мосту произошел ранним утром 17 июля. Один пролет оказался разрушен и еще один поврежден, погибли два человека и пострадал ребенок. Вечером того же дня президент России Владимир Путин во время совещания заявил, что ответ со стороны РФ на теракт будет и Минобороны РФ уже готовит соответствующие предложения.
"Конечно вырабатываются", – сказал Песков, отвечая на вопрос, представили ли уже предложения по поводу ответа.
Отметим, что ранее Минобороны РФ сообщило об ударах в рамках операции "Возмездие" по объектам, на которых готовились террористические акты против России с применением беспилотных катеров.
17:24:07 18-07-2023
Праздник варенника уже отменили .
18:26:11 18-07-2023
да уже давно все должно быть выработано, чтобы только оставалось дать команду. чего ждут, на что надеятся...
19:36:46 18-07-2023
Гость (18:26:11 18-07-2023) да уже давно все должно быть выработано, чтобы только остава... Команду дать ума не надо. Сможешь эту команду выполнить ???
23:17:36 18-07-2023
А что скажет господин Шойгу Сергей Кажупетович, однако ? Как такое могло случится, у второй армии мира и уже второй раз, таки ???