Песков: ответ на атаку на Крымский мост еще вырабатывается

Ранее Путин заявлял, что Минобороны подготавливает предложения

18 июля 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Предложения для президента России по ответу на атаку беспилотников на Крымский мост и меры по повышению его безопасности еще вырабатываются. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошел ранним утром 17 июля. Один пролет оказался разрушен и еще один поврежден, погибли два человека и пострадал ребенок. Вечером того же дня президент России Владимир Путин во время совещания заявил, что ответ со стороны РФ на теракт будет и Минобороны РФ уже готовит соответствующие предложения.

"Конечно вырабатываются", – сказал Песков, отвечая на вопрос, представили ли уже предложения по поводу ответа.

Отметим, что ранее Минобороны РФ сообщило об ударах в рамках операции "Возмездие" по объектам, на которых готовились террористические акты против России с применением беспилотных катеров.