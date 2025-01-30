НОВОСТИПроисшествия

Песков прокомментировал данные о российских фигуристах на борту разбившегося самолета

Также в лайнере находились и другие граждане России

30 января 2025, 16:41, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Подтверждаются данные о том, что на борту разбившегося в США самолета находились российские фигуристы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

"Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона", – отметил Песков, комментируя сообщения о нахождении в самолете бывших российских фигуристов.

Напомним, самолет с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак, заходя на посадку в Вашингтоне. Как отметили местные власти, все находившие в самолете люди, скорее всего, не выжили. Поисково-спасательная операция на месте крушения продлится несколько дней.

Сообщается, что на борту разбившегося лайнера были российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Самолет / Фото: amic.ru

Российские фигуристы Шишкова и Наумов находились на борту разбившегося в США самолета

По предварительным данным, спортсмены возвращались с чемпионата США по фигурному катанию
НОВОСТИПроисшествия

США катастрофа самолёт

Комментарии 5

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Гость

17:05:53 30-01-2025

Соболезную.

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Гость

17:09:15 30-01-2025

и другие наши сограждане --- все-таки российские

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Гость

19:31:18 30-01-2025

Долго не было в США авиакатастроф и вот при агрессивном Трампе возобновились трагедии: военный вертолёт стал причиной столкновения с пассажирским лайнером (нашёл же "ястреб" где "маневрировать" - в непосредственной близости от аэропорта!?)...

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Гость

22:07:36 30-01-2025

Какие же они "российские фигуристы"? Больше четверти века живут и работают в Америке, так что правильно было их назвать "американские тренеры" российского происхождения.

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Виктор Коротин

22:29:31 30-01-2025

Добегались за кусочеком колбаски

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