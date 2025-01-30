Песков прокомментировал данные о российских фигуристах на борту разбившегося самолета

Также в лайнере находились и другие граждане России

30 января 2025, 16:41, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Подтверждаются данные о том, что на борту разбившегося в США самолета находились российские фигуристы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

"Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона", – отметил Песков, комментируя сообщения о нахождении в самолете бывших российских фигуристов.

Напомним, самолет с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак, заходя на посадку в Вашингтоне. Как отметили местные власти, все находившие в самолете люди, скорее всего, не выжили. Поисково-спасательная операция на месте крушения продлится несколько дней.

Сообщается, что на борту разбившегося лайнера были российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.