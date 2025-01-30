Песков прокомментировал данные о российских фигуристах на борту разбившегося самолета
Также в лайнере находились и другие граждане России
30 января 2025, 16:41, ИА Амител
Подтверждаются данные о том, что на борту разбившегося в США самолета находились российские фигуристы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
"Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона", – отметил Песков, комментируя сообщения о нахождении в самолете бывших российских фигуристов.
Напомним, самолет с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак, заходя на посадку в Вашингтоне. Как отметили местные власти, все находившие в самолете люди, скорее всего, не выжили. Поисково-спасательная операция на месте крушения продлится несколько дней.
Сообщается, что на борту разбившегося лайнера были российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
17:05:53 30-01-2025
Соболезную.
17:09:15 30-01-2025
и другие наши сограждане --- все-таки российские
19:31:18 30-01-2025
Долго не было в США авиакатастроф и вот при агрессивном Трампе возобновились трагедии: военный вертолёт стал причиной столкновения с пассажирским лайнером (нашёл же "ястреб" где "маневрировать" - в непосредственной близости от аэропорта!?)...
22:07:36 30-01-2025
Какие же они "российские фигуристы"? Больше четверти века живут и работают в Америке, так что правильно было их назвать "американские тренеры" российского происхождения.
22:29:31 30-01-2025
Добегались за кусочеком колбаски