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В Кремле не исключили, что Путин выскажется по Украине на пресс-конференции 13 марта

Пресс-секретарь президента РФ подчеркивает, что все будет зависеть от вопросов журналистов

13 марта 2025, 14:22, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин может 13 марта высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле. Этого не исключил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-конференция по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 13 марта в Кремле. На вопрос, ограничатся ли президенты двусторонней тематикой или Путин выскажется и по украинскому вопросу в свете последних инициатив США, Песков ответил следующим образом:

"Все будет зависеть от вопросов журналистов", – заявил пресс-секретарь президента России.

Напомним, 11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Согласно совместному итоговому заявлению, Киев согласен прекратить огонь на 30 дней и подписать соглашение о полезных ископаемых с Вашингтоном. Взамен США пообещали возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине.

Тем временем Москва ожидает, что Вашингтон проинформирует ее об итогах прошедшей в Джидде встречи.

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Комментарии 1

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Гость

14:52:34 13-03-2025

Киев согласен прекратить огонь на 30 дней --- так то кто предлагает прекратить огонь, тому он больше не нравится. Это хорошо

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