Песков: Путин не планирует сегодня проводить совещание с членами Совбеза

Глава государства завтра, 3 марта, должен встретиться с постоянными членами Совета

02 марта 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Проведение совещания Совета безопасности РФ сегодня, 2 марта, не планируется. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на завтра у него запланировано совещание с постоянными членами Совета.

Касательно ситуации в Брянской области Песков отметил, что Путин находится в Кремле и получает регулярные доклады от руководства силовых структур страны о ситуации по линии ФСБ, Минобороны и Росгвардии.

По словам Пескова, "речь идёт о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков". Силовики рассказывают ему о тех действиях, которые принимают ведомства по противодействию террористам.

Напомним, утром 2 марта губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянскую область проникли диверсанты, где напали на машину. ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что в регионе идёт боестолкновение с украинскими диверсантами. Среди местных жителей якобы есть погибшие и раненые.

Позднее СМИ сообщили, что в ближайшие часы президент Путин якобы может провести экстренное заседание Совета безопасности по ситуации в Брянской области.