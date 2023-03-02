Украинские диверсанты атаковали Брянскую область и взяли в заложники мирных жителей

02 марта 2023, 17:07, ИА Амител

Боевик / Фото: unsplash.com

Украинская диверсионная группа проникла в Брянскую область: в сёла Любечане и Сушаны Климовского района региона. Диверсанты обстреляли автомобиль, убили водителя, ранили 10-летнего ребёнка и взяли нескольких заложников. Все они – мирные жители. Amic.ru собрал всё, что известно об атаке украинцев на обычных людей.

Что случилось?

Как сообщает ряд СМИ, в Брянскую область проникла диверсионная группа украинцев. По информации телеграм-каналов, численность диверсантов от 40 до 50 человек.

"Ведомости" пишут, что группа зашла в Брянскую область и разделилась на две части. Первая пошла в село Любечане Климовского района. Украинцы обстреляли движущийся автомобиль, в котором был водитель и трое детей (по информации телеграм-канала Baza). В результате шофёр погиб, ранен 10-летний ребёнок. Его госпитализировали, пишет ТАСС.

Сначала СМИ писали об обстреле школьного автобуса. В результате этого инцидента якобы два человека погибли, один был ранен. Однако местные власти вскоре опровергли эту информацию, заявив изданию РИА Новости, что школы в Брянской области работают дистанционно.

Вторая диверсионная группа направилась в посёлок Сушаны, перед этим сбросив с беспилотника взрывное устройство прямо на жилой дом. Затем прорвалась в село и взяла в заложники до шести человек, пишет канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на силовые структуры.

Сообщается, что в Сушанах взорвали электрическую подстанцию и одну газовую станцию.

Отметим, что сёла Сушаны и Любечане находятся в 20 км друг от друга.

Кроме того, ВСУ обстреляли сёла Ломаковка и Тёткино Брянской области, сообщает Readovka. В последнем погиб мирный житель, пишет издание со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта. Один человек после обстрела ранен, один убит. Три дома повреждены осколками.

Readovka сообщает, что обстрелу также подвергся Киреевский район Тульской области.

Кто попал в заложники?

Судя по сообщениям СМИ, это мирные жители. Readovka информирует, что из шести заложников в селе Сушаны двое – дети. Одного из заложников, фельдшера, украинцы якобы увезли в неизвестном направлении.

Кроме того, издание пишет о том, что несколько человек взяли в заложники в селе Любечане. Однако власти Брянской области официально информацию о заложниках не подтверждают.

Телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источник сообщает о том, что украинская диверсионная группа заняла несколько жилых домов в селе Сушаны.

Силовые структуры уже работают в селе?

Да. Readovka пишет, что в данный момент в Сушанах идёт полномасштабный бой с украинской диверсионной группой. По информации издания, местные жители сейчас прячутся в подвалах. ФСБ официально сообщила, что ФСБ и Минобороны уничтожают "нарушивших государственную границу украинских националистов", цитирует ведомство РИА Новости.

ТАСС со ссылкой на силовые структуры пишет, что в Брянской области также в столкновение с боевиками вступили бойцы Росгвардии.