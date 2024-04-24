Песков: Шойгу заранее знал о планируемом задержании своего заместителя Иванова

Тимура Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки

24 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заранее знал о планируемом задержании своего заместителя Тимура Иванова, сообщает ТАСС.

"Заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", – рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, предположительно, не меньше 1 млн рублей. Максимальное наказание по статье – 15 лет лишения свободы.

Сегодня, 24 апреля, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте Иванова.

На своем посту Иванов курировал закупки в рамках гособоронзаказа, управление имуществом, реконструкцию и капремонт объектов Минобороны, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил.