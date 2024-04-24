Песков: Шойгу заранее знал о планируемом задержании своего заместителя Иванова
Тимура Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки
24 апреля 2024, 11:40, ИА Амител
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заранее знал о планируемом задержании своего заместителя Тимура Иванова, сообщает ТАСС.
"Заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", – рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, предположительно, не меньше 1 млн рублей. Максимальное наказание по статье – 15 лет лишения свободы.
Сегодня, 24 апреля, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте Иванова.
На своем посту Иванов курировал закупки в рамках гособоронзаказа, управление имуществом, реконструкцию и капремонт объектов Минобороны, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил.
11:48:29 24-04-2024
Из рассказа Пскова стало ясно кто сдал Тимура и его команду.
11:57:45 24-04-2024
Ему приговор будет от силы лет 8 на красной зоне и он выйдет на волю уже через 4 года по УДО так как он не рецидивист и не упоротый уголовник а значит для общества не опасен! А самое прикольное что у него и его близких ни чего не конфискуют движимое и недвижимое имущество а также и банковские щета и реквизиты! Да ему присудят символический штраф в несколько миллионов рублей который он сразу погасит из тех денег за те годы которые он брал в виде взяток! так что наказания у нас в России детские за такие шалости!
12:00:31 24-04-2024
"На своем посту Иванов курировал закупки в рамках гособоронзаказа, управление имуществом, реконструкцию и капремонт объектов Минобороны, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил." --- И взял взятку в размере 1 миллиона? Правильно посадили - полнейшая профнепригодность!! Хотя может просто платочки носовые кончились...
12:13:05 24-04-2024
Гость (12:00:31 24-04-2024) "На своем посту Иванов курировал закупки в рамках гособоронз... В официальных сообщениях было сказано «не менее 1 млн рублей». Это очень важный момент - «не менее». Почему? Потому что в данном случае речь идёт лишь о квалифицирующем признаке статьи. Читаем Примечание 1 к ст.290 УК РФ - «особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей». А ч.6 ст.290 УК РФ - деяния, предусмотренные..., совершенные в особо крупном размере. Т.е. вам просто говорят о том, что дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ. Какая конкретно цифра «взятки» - неизвестно. Там может быть и 100, и 200 млн.руб. Следственный Комитет не счёл нужным её раскрывать.
12:14:29 24-04-2024
Гость (12:00:31 24-04-2024) "На своем посту Иванов курировал закупки в рамках гособоронз... Не ну тут написано - не менее 1 миллиона. Шифруются.
12:08:39 24-04-2024
Сталин не расстрелял бы а пристрелил
12:45:40 24-04-2024
Грыша (12:08:39 24-04-2024) Сталин не расстрелял бы а пристрелил... Да и ты бы уже тут не сидел.
12:46:48 24-04-2024
Взятка в миллион рублей..... Ха... Эти люди на обед в неделю столько тратят.
16:07:30 24-04-2024
шеф как всегда не курсе))) и в какой недвижимости живет его зам, и где его дети)))
16:10:46 24-04-2024
Я тоже не верю, чтобы человек у кормушки и при такой должности просто повелся бы на взятку в 1 мл. Даже смешно)))
16:28:16 24-04-2024
Вы почему здесь все такие тупые? Человек в 12:13 вам всё верно разжевал: Читаем Примечание 1 к ст.290 УК РФ - «особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей». А ч.6 ст.290 УК РФ - деяния, предусмотренные..., совершенные в особо крупном размере. О задержании замглавы Минобороны Следственный комитет России сообщил вечером 23 апреля. Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере — не менее одного миллиона рублей. Возбуждено дело по статье 290 Уголовного кодекса РФ, она предусматривает наказание до 15 лет колонии. Сумма причиненного ущерба устанавливается следствием.
19:35:10 24-04-2024
Мысли в слух: 1941 г. Сталин и Жуков...Поскребышев докладывает:- т. Сталин , у Жукова зам взяточник! Сталин:- Возбудите дело по ст. Дача взятки))))....По факту: - расстрел замов через 3 суток, и не факт, что Жуков - маршал))))
07:44:59 25-04-2024
Если такое творится у вояк в это не очень простое время, можно представить, как идут дела у гражданских жуликов.