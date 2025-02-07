Песков: США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов

При этом пресс-секретарь Владимира Путина посоветовал "не торопиться"

07 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Власти России и США еще не обсуждали возможную встречу глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"У них не было никаких первоначальных контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, и если нужно, то когда и как", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

При этом Песков посоветовал "не торопиться".

Ранее Дональд Трамп сообщал, что США ведут "конструктивные" переговоры с РФ и Украиной. Также американский лидер заявлял, что проводит "очень серьезное" обсуждение с Москвой о завершении конфликта на Украине. Подробностей диалога он не раскрыл, но подчеркнул, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного". Точной даты разговора с президентом РФ Трамп не назвал.