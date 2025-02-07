Песков: США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов
При этом пресс-секретарь Владимира Путина посоветовал "не торопиться"
07 февраля 2025, 08:45, ИА Амител
Власти России и США еще не обсуждали возможную встречу глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"У них не было никаких первоначальных контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, и если нужно, то когда и как", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
При этом Песков посоветовал "не торопиться".
Ранее Дональд Трамп сообщал, что США ведут "конструктивные" переговоры с РФ и Украиной. Также американский лидер заявлял, что проводит "очень серьезное" обсуждение с Москвой о завершении конфликта на Украине. Подробностей диалога он не раскрыл, но подчеркнул, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного". Точной даты разговора с президентом РФ Трамп не назвал.
09:05:48 07-02-2025
это значит что бензин подорожает
11:14:53 07-02-2025
О, а говорили у саудитов, значит фейк был
13:06:12 07-02-2025
Всё СМИ круглые сутки о Трампе мелют. Кроме вреда от Сша больше не дождёшься.
13:24:45 07-02-2025
Гость (13:06:12 07-02-2025) Всё СМИ круглые сутки о Трампе мелют. Кроме вреда от Сша бол... сталин говорил - врага надо знать.
умный был
16:56:05 07-02-2025
рано чето обсуждать. Сначала киевского клоуна удавить надо
23:56:40 07-02-2025
Гость (16:56:05 07-02-2025) рано чето обсуждать. Сначала киевского клоуна удавить надо... он управляемый наркоман, будут как цепную гиену -доходягу держать как можно дольше.