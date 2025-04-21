Режим прекращения огня перестал действовать 21 апреля в 00:00 по московскому времени

21 апреля 2025, 11:31, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин не давал команды о продлении пасхального перемирия с Украиной, которое истекло в полночь 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Напомним, российский лидер объявил о перемирии на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. С 18:00 (мск) 19 апреля до 00:00 (мск) 21 апреля действовал режим прекращения огня – суммарно 30 часов.

Днем 20 апреля Минобороны сообщило, что все группировки российских войск строго придерживались введенного положения. По данным ведомства, армия Украины после 19:00 (мск) 19 апреля 444 раза обстреляла российские позиции, 900 раз ударила беспилотниками.

На вопрос о том, могут ли продлить пасхальное перемирие, пресс-секретарь Владимира Путина ответил отрицательно.

При этом наблюдатели и многие ведущие мировые СМИ уверены, что основные последствия пасхального перемирия, объявленного президентом РФ, будут политическими. Эту инициативу российского лидера назвали его "дипломатической победой".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что хочет продлить предложенное Владимиром Путиным пасхальное перемирие, если оно будет соблюдаться. С его слов, в рамках перемирия украинская сторона будет действовать "зеркально", по принципу "тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов".