Наблюдатели назвали инициативу "дипломатической победой" Путина

21 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Основные последствия пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, будут политическими, в этом уверены наблюдатели и многие ведущие мировые СМИ. Отклики на инициативу российского лидера – в материале amic.ru.

"Мяч на стороне Киева"

О перемирии в честь празднования Пасхи Путин объявил на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Российская сторона "останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля", говорилось в официальном сообщении Кремля.

Пасхальное перемирие – довольно сильный политический ход Путина, заявил amic.ru политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин:

"Этим решением Путин передал мяч на украинскую сторону, о чем сейчас активно говорят на Западе. В Киеве тоже заявили о готовности к перемирию, им хочется выглядеть перед американцами и всем миром как стороной, стремящейся к войне. При этом Путин акцентировал внимание, что украинская сторона более ста раз нарушала недавний мораторий на удары по энергетическим объектам".

Российская инициатива поставила Киев в сложное положение, считает российский сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

"Первая инстинктивная реакция Зеленского была, как и следовало ожидать, раздраженно-негативной: мол, Путин "в очередной раз играет жизнями людей". Именно так расценили позицию Зеленского газета "Вашингтон пост", агентство "Блумберг": по их оценкам, Зеленский, видимо, отклонил предложение о перемирии", – сообщил он в своем телеграм-канале.

Однако позднее ситуация изменилась, продолжил Пушков, "создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия – явно проигрышная".

"И что Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг. Проигрышная и в глазах Трампа, ждущего сигналов в пользу урегулирования, и в глазах мирового сообщества. Видимо, это объяснили Зеленскому его европейские союзники – Макрон и Стармер, с которыми, не зная, что делать, срочно созвонился Зеленский", – так объясняет Пушков появившееся позднее заявление Зеленского о согласии поддержать режим прекращения огня.

"Доказательство дикого цинизма"

Смена позиции Зеленского отражает изменение настроений в западных странах, которые, безусловно, оказали на него влияние в этом вопросе, считает Андрей Кошкин:

"Там уже озабочены деньгами, которые могут быть выделены на восстановление Украины. Плюс есть опасения, что после устранения США от урегулирования конфликта и европейских дел на континенте начнется череда взаимных разборок и претензий между странами".

"Легкой дипломатической победой Путина" назвала объявление перемирия американская газета The Wall Street Journal.

"По мнению аналитиков, предложение о краткосрочном прекращении огня стало для Путина попыткой помешать США выйти из конфликта, а также способом позиционировать себя как лидера, который больше всех хочет мира", – полагает издание.

Пасхальное перемирие может заставить Трампа принять пророссийскую позицию, опасается американский канал CNN.

"Выбор времени, краткость, внезапный, односторонний характер всего этого. Если союзникам Украины нужны были доказательства дикого цинизма Москвы в том, что касается мира, то объявление о немедленном перемирии на Пасху предоставило именно это. Все произошло всего через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио и его начальник президент Дональд Трамп заявили, что в ближайшие дни им потребуется срочный сигнал о том, что Кремль серьезно настроен на мир", – сообщает канал.

"Остается неясным, является ли прекращение огня подлинным шагом к деэскалации или стратегической паузой под влиянием растущего международного давления и риторики Трампа", – замечает NBC News.

"Зеленский не рискнул разозлить Трампа"

Любой сигнал в сторону мира сегодня крайне важен, заявил газете Leggo министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Неясно, как Россия будет соблюдать кратковременное перемирие, в то время как Путин должен решиться окончательно прекратить этот военный конфликт", – заявил глава итальянского МИД.

"Предложение, казалось, было направлено на две цели: привлечь внимание президента Трампа и поставить президента Украины Владимира Зеленского в затруднительное положение", – считает американская газета The New York Times.

"Он [Зеленский] может отклонить предложение о перемирии и рискнуть разозлить Трампа. Или же он может пойти на это и рискнуть позволить России воспользоваться запланированным прекращением боевых действий, чтобы собрать свои силы для нового удара", – рассуждает автор издания.

Пасхальное перемирие от Путина стало неожиданным для британской газеты The Guardian, которая больше озабочена политическим фоном, создавшимся вокруг российской инициативы.

"Это произошло на фоне сообщений о том, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма российской территорией в рамках своей попытки заключить мирное соглашение между двумя сторонами… Возможная уступка Москве со стороны Белого дома, вероятно, вызовет критику со стороны бывших европейских союзников США и яростную реакцию на Украине", – пишет издание.

"Идет пропагандистская битва"

"Совершенно неожиданным" называет объявление перемирия германская газета Handelsblatt. Она напоминает, что "еще в январе 2023 года Путин распорядился об одностороннем прекращении огня на полтора дня в связи с православным Рождеством", однако "в то время это было истолковано Киевом как уловка, чтобы Москва выиграла время для переброски войск".

"Что Москва могла бы ожидать от этого объявления? Передышку: российские вооруженные силы в последние месяцы медленно и с большими потерями наращивали свои территориальные завоевания на востоке Украины. Кроме того, захват оккупированных украинскими солдатами приграничных с Россией районов под Курском связал многие силы, которые теперь могут быть переброшены на другие участки фронта", – рассуждает Handelsblatt.

"Объявление Путиным краткого пасхального перемирия было сделано потому, что "российское руководство поняло, что им нужно сделать какой-то жест, чтобы перебросить мяч на площадку другой стороны", – цитирует американское издание The Washington Post "российского ученого, пожелавшего остаться неназванным".

"Между Москвой и Киевом идет пропагандистская битва, и обе стороны пытаются обвинить друг друга в том, что они несут ответственность за продолжение конфликта. Это театр, рассчитанный на одного субъекта – Дональда Трампа", – приводит высказывание газета.

"Разведка продолжает работу"

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что после объявления перемирия были отмечены атаки ВСУ. По его мнению, "это пока что фон для идущих переговоров о том, что будет с Украиной".

"На следующей неделе ожидаются новые переговоры России и США, а также переговоры США с Британией, ЕС и Украиной в Лондоне. И конфликт, так или иначе, пройдет определенную точку бифуркации – либо к интенсивной летней кампании, либо к началу демонтажа режима Зеленского на Украине", – пишет Рожин в своем телеграм-канале.

Опасения некоторых российских наблюдателей, что украинская сторона может воспользоваться перемирием и подтянуть резервы, перегруппироваться, военкор Евгений Поддубный считает беспочвенными.

"Не упрощайте вы боевую работу нашей группировки. Никто ничего никуда не перебросит. Разведка продолжает боевую работу, средства огневого поражения в готовности, а Верховный главнокомандующий сказал, что провокации и нарушения будут пресекаться. То есть попытки завести, выдвинуть, усилить, снабдить и прочее приведут к нанесению поражения", – сообщает Поддубный в своем телеграм-канале.

О предложении Зеленского продлить перемирие после 20 апреля высказался в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.