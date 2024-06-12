Песни и хороводы. Полная программа Дня России 2024 в Барнауле
Главной площадкой Дня России станет площадь Сахарова
12 июня 2024, 08:05, ИА Амител
12 июня по всей стране отмечают День России. В Барнауле главной площадкой праздника станет площадь Сахарова. Насыщенные программы подготовили и парки города: там проведут кинопоказы, мастер-классы, организуют кулинарный поединок и покажут театрализованное представление. Amic.ru рассказывает, как отпразднуют 12 июня в столице Алтайского края.
Площадь Сахарова
На Сахарова с 14 до 16 часов будут работать площадки "Спортивная Россия" и "Россию строить молодым". Торжественное открытие праздника состоится в 16:00. А после будут проходить разные мероприятия: "Матушка Россия – деток мал-мала", а также праздничные концерты: с 17:30 до 19:00 – "Большой российский хоровод", а с 19 до 20 часов – "Душа моя Россия".
А еще на площади будет установлен пункт отбора на военную службу по контракту, организована выставка военной техники, современного вооружения и обмундирования; пройдет и акция "Письмо бойцу" с мастер-классами по изготовлению оберегов для защитников.
На площадке "Спортивная Россия" пройдут соревнования по семи видам единоборств; также будут организованы площадки по туризму, спортивному ориентированию, шашкам и шахматам, играм народов мира для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также выставка спортивной авто- и мототехники.
А на площадке "Россию строить молодым" пройдут мероприятия студенческих отрядов и молодежных движений. Здесь же разместится фотовыставка, посвященная 65-летию движению студенческих отрядов России, 60-летию движению студенческих отрядов Алтайского края, и будет организована зона для управления беспилотными летательными аппаратами.
Площадь Свободы
На площади Свободы праздник начнется с 9:00. С этого времени до 10 часов состоится Гарнизонный развод личного состава Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Будет зрелищно и торжественно, обещают организаторы.
Парк "Изумрудный" (Октябрьский район)
В парке "Изумрудный" мероприятия стартуют в 12 часов с игровой программы "Возрождая традиции". Готовьтесь принять участие в народных забавах, плясках, подпевать и водить хороводы. С 12:30 до 14:00 в амфитеатре выступит группа "Экспедиция". В 14:00 на центральной аллее парка планируется установить рекорд России: здесь пройдет самый масштабный мастер-класс по рисованию в технике "Эбру" под открытым небом. Принять участие в нем смогут все желающие. Кроме того, пришедших в парк ждут интерактивные площадки (фотобудки, ростовые куклы, развлекательная программа, игры и розыгрыши).
С 15:00 до 18:30 в амфитеатре запланирована программа "Мы – Россия", каждый желающий сможет спеть в "Народном караоке". А потом состоится открытый кинопоказ документального фильма "Важен каждый". Будут работать интерактивные патриотические площадки.
С 18:30 до 20:00 у визит-центра парка пройдет игра WOW QUIZ "Обо всем", посвященная России. Для участия надо будет собрать команду от 2 до 6 человек и зарегистрироваться по этой ссылке. Под занавес праздника с 19:30 до 21:30 на сценке парка пройдет праздничный концерт творческих коллективов города.
Парк "Арлекино" (Ленинский район)
В парке "Арлекино" программа будет называться "Все мы – Россия!" С 14:00 до 18:00 выступят лучшие творческие коллективы района и города. В это же развлекать гостей будут аниматоры в костюмах персонажей русских сказок. Гости праздника смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте, а также в розыгрышах призов и подарков. А затем в парке состоится танцевальный флешмоб.
Парк "Лесная сказка" (Индустриальный район)
В парке "Лесная сказка" праздник начнется с 12 часов. С 13 до 16 часов на сцене пройдет концертная программа. На аллее организуют мастер-классы, ярмарку изделий ручной работы, полевую кухню с солдатской кашей, фотозоны и ростовые куклы.
У центрального входа с 12 до 14 часов будет выступать коллектив Союза пенсионеров Индустриального района. А с 16 до 17 часов на сцене парка запланирован концерт вокальной студии "Браво".
Парк "Центральный" (Центральный район)
В парке "Центральный" запланирована праздничная программа под названием "С любовью и верой в Россию". Она пройдет на главной сцене. Расписание такое:
- 11:00-12:00 – концерт коллективов Барнаульского городского детско-юношеского центра;
- 12:00-13:00 – районная концертная программа;
- 14:00-15:00 – концерт театра песни "Звенящая капель";
- 19:00-21:00 – вечер танцев с группой "Эклипс".
Также в парке состоится фестиваль "Народы едины под солнцем России". Мероприятия пройдут как на главной, так и на малой сценах в следующем порядке:
- 13:00-14:00 – открытие фестиваля и концерт;
- 13:00-17:00 – выставка-ярмарка и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;
- 14:00-15:00 – кулинарный поединок по приготовлению плова;
- 14:30-16:00 – игровая программа "Традиционные игры и забавы";
- 15:00-16:00 – фольклорное театрализованное представление "Вдоль по Московской";
- 16:00-17:00 – фестиваль "Народы едины пол солнцем России" и концерт творческих коллективов города Барнаула.
А ещё в Центральном районе у Дворца культуры "Южный" на ул. Чайковского, 21, состоится праздничная программа "От южных морей до полярного края".
Железнодорожный район
В Железнодорожном районе День России отметят праздничной программой в сквере 60-летия СССР на пересечении проспекта Красноармейского и ул. Молодежной.
А салюта на День России не будет?
Нет. Салюта на День России не запланировано.
16:45:55 11-06-2024
Как же достало все вот это народное хороводное каждый праздник одно и тоже сходить вообще не куда.
08:41:57 12-06-2024
Гость (16:45:55 11-06-2024) Как же достало все вот это народное хороводное каждый праздн... Предложите!?
14:54:46 12-06-2024
Гость (08:41:57 12-06-2024) Предложите!?... дягиль, лофт, бочкари, бирдок, дача/мангал, гости
20:28:27 11-06-2024
Что-то Ленинский район стал проводить мероприятия где-то на окраине района. Почему не в Эдельвейсе?
09:22:30 12-06-2024
А почему салют отменили? Понимаю его отсутствие на новый год.А может в администрации поменялось понятие-патриотизм?
09:24:09 12-06-2024
Айда в хоровод, православные.
Зажжём!
11:38:44 12-06-2024
Гость (09:24:09 12-06-2024) Айда в хоровод, православные.Зажжём!... :-)
09:59:29 12-06-2024
Шамана не хватает
14:55:19 12-06-2024
Гость (09:59:29 12-06-2024) Шамана не хватает... который в Москву шёл?
18:44:42 12-06-2024
Скукота!
19:28:06 12-06-2024
Вот скажите, что здесь есть в этой программе для молодежи или среднего возраста? Для пенсионеров или детей еще как-то и то... Ведь реально многие не представляют праздник без алкоголя. Ну поставьте летние кафе, сделайте салют, пригласите для выступления молодежные группы , известных юмористов (не Петросяна), ну хватит уже хороводов! Кому это интересно? Это праздник или поминки, в конце концов? Для детей что-то интересное организуйте. ПРигласите артистов для детей, организуйте уличный спектакль детский. Бесплатные аттракционы хотя бы для детей на этот день. Карусели. Вариантов множество. Но ничего делать не хотят. Приглашают каждый год пенсионерские хороводы. Черти что...