Главной площадкой Дня России станет площадь Сахарова

12 июня 2024, 08:05, ИА Амител

День России в Барнауле / Фото: amic.ru

12 июня по всей стране отмечают День России. В Барнауле главной площадкой праздника станет площадь Сахарова. Насыщенные программы подготовили и парки города: там проведут кинопоказы, мастер-классы, организуют кулинарный поединок и покажут театрализованное представление. Amic.ru рассказывает, как отпразднуют 12 июня в столице Алтайского края.

Площадь Сахарова

На Сахарова с 14 до 16 часов будут работать площадки "Спортивная Россия" и "Россию строить молодым". Торжественное открытие праздника состоится в 16:00. А после будут проходить разные мероприятия: "Матушка Россия – деток мал-мала", а также праздничные концерты: с 17:30 до 19:00 – "Большой российский хоровод", а с 19 до 20 часов – "Душа моя Россия".

А еще на площади будет установлен пункт отбора на военную службу по контракту, организована выставка военной техники, современного вооружения и обмундирования; пройдет и акция "Письмо бойцу" с мастер-классами по изготовлению оберегов для защитников.

На площадке "Спортивная Россия" пройдут соревнования по семи видам единоборств; также будут организованы площадки по туризму, спортивному ориентированию, шашкам и шахматам, играм народов мира для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также выставка спортивной авто- и мототехники.

А на площадке "Россию строить молодым" пройдут мероприятия студенческих отрядов и молодежных движений. Здесь же разместится фотовыставка, посвященная 65-летию движению студенческих отрядов России, 60-летию движению студенческих отрядов Алтайского края, и будет организована зона для управления беспилотными летательными аппаратами.

Площадь Свободы

На площади Свободы праздник начнется с 9:00. С этого времени до 10 часов состоится Гарнизонный развод личного состава Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Будет зрелищно и торжественно, обещают организаторы.

Афиша 12 июня на площади Сахарова и площади Свободы/ Фото: barnaul.org

Парк "Изумрудный" (Октябрьский район)

В парке "Изумрудный" мероприятия стартуют в 12 часов с игровой программы "Возрождая традиции". Готовьтесь принять участие в народных забавах, плясках, подпевать и водить хороводы. С 12:30 до 14:00 в амфитеатре выступит группа "Экспедиция". В 14:00 на центральной аллее парка планируется установить рекорд России: здесь пройдет самый масштабный мастер-класс по рисованию в технике "Эбру" под открытым небом. Принять участие в нем смогут все желающие. Кроме того, пришедших в парк ждут интерактивные площадки (фотобудки, ростовые куклы, развлекательная программа, игры и розыгрыши).

С 15:00 до 18:30 в амфитеатре запланирована программа "Мы – Россия", каждый желающий сможет спеть в "Народном караоке". А потом состоится открытый кинопоказ документального фильма "Важен каждый". Будут работать интерактивные патриотические площадки.

С 18:30 до 20:00 у визит-центра парка пройдет игра WOW QUIZ "Обо всем", посвященная России. Для участия надо будет собрать команду от 2 до 6 человек и зарегистрироваться по этой ссылке. Под занавес праздника с 19:30 до 21:30 на сценке парка пройдет праздничный концерт творческих коллективов города.

Парк "Арлекино" (Ленинский район)

В парке "Арлекино" программа будет называться "Все мы – Россия!" С 14:00 до 18:00 выступят лучшие творческие коллективы района и города. В это же развлекать гостей будут аниматоры в костюмах персонажей русских сказок. Гости праздника смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте, а также в розыгрышах призов и подарков. А затем в парке состоится танцевальный флешмоб.

Парк "Лесная сказка" (Индустриальный район)

В парке "Лесная сказка" праздник начнется с 12 часов. С 13 до 16 часов на сцене пройдет концертная программа. На аллее организуют мастер-классы, ярмарку изделий ручной работы, полевую кухню с солдатской кашей, фотозоны и ростовые куклы.

У центрального входа с 12 до 14 часов будет выступать коллектив Союза пенсионеров Индустриального района. А с 16 до 17 часов на сцене парка запланирован концерт вокальной студии "Браво".

Афиша в районах Барнаула на День России/ Фото: barnaul.org

Парк "Центральный" (Центральный район)

В парке "Центральный" запланирована праздничная программа под названием "С любовью и верой в Россию". Она пройдет на главной сцене. Расписание такое:

11:00-12:00 – концерт коллективов Барнаульского городского детско-юношеского центра;

12:00-13:00 – районная концертная программа;

14:00-15:00 – концерт театра песни "Звенящая капель";

19:00-21:00 – вечер танцев с группой "Эклипс".

Также в парке состоится фестиваль "Народы едины под солнцем России". Мероприятия пройдут как на главной, так и на малой сценах в следующем порядке:

13:00-14:00 – открытие фестиваля и концерт;

13:00-17:00 – выставка-ярмарка и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;

14:00-15:00 – кулинарный поединок по приготовлению плова;

14:30-16:00 – игровая программа "Традиционные игры и забавы";

15:00-16:00 – фольклорное театрализованное представление "Вдоль по Московской";

16:00-17:00 – фестиваль "Народы едины пол солнцем России" и концерт творческих коллективов города Барнаула.

А ещё в Центральном районе у Дворца культуры "Южный" на ул. Чайковского, 21, состоится праздничная программа "От южных морей до полярного края".

Афиша 12 июня в парке "Центральный"/ Фото: barnaul.org

Железнодорожный район

В Железнодорожном районе День России отметят праздничной программой в сквере 60-летия СССР на пересечении проспекта Красноармейского и ул. Молодежной.

А салюта на День России не будет?

Нет. Салюта на День России не запланировано.