Будет ли салют в Барнауле и в Алтайском крае 12 июня?
В сентябре 2024 года пройдет уже год с последнего салюта в Барнауле
11 июня 2024, 13:35, ИА Амител
На День России 12 июня в Барнауле подготовят масштабную праздничную программу. В городе будут концерты, танцы, фестивали и мастер-классы. Amic.ru рассказывает, состоится ли салют 12 июня.
Будет ли салют 12 июня?
Нет, в этом году салюта на День России в Барнауле не будет, пояснили в мэрии.
Салют отменили или он вообще не планировался?
Судя по информации на портале госзакупок, ранее планировалось провести салют на площади Сахарова 12 июня. Также была закупка и по Октябрьскому району, где тоже должен был состояться фейерверк на День России. Однако в итоге все салюты в городе отменили.
Почему салютов не будет?
Почему было решено отказаться от салюта 12 июня, в администрации города не пояснили.
А где-то в Алтайском крае салют 12 июня будет?
Нет, в других городах края фейерверков тоже не будет.
А в прошлом году салют был?
Да, 12 июня 2023 года на День России в Барнауле на площади Сахарова прошел салют.
В этом году в Барнауле вообще были салюты?
В 2024 году все салюты в Барнауле пока отменяли. Из-за угроз безопасности не состоялось фейерверков на Первомай и на День Победы, 9 мая. Кроме того, в конце 2023 года отменили салюты на Новый год. Таким образом, последний раз в Барнауле салют был на День города в сентябре 2023 года. Следующий фейерверк в краевой столице может состояться лишь на День города 2024. Таким образом, целый год Барнаул проведет без единого салюта.
А какие мероприятия будут в Барнауле 12 июня?
12 июня в Барнауле главной площадкой станет площадь Сахарова. Там состоится концерт, на площади будут работать три площадки: "Служу России", "Спортивная Россия" и "Россию строить молодым". Свои программы подготовят парки "Арлекино", "Изумрудный", "Центральный" и "Лесная сказка".
13:39:26 11-06-2024
Сплошные праздники и салюты
14:46:15 11-06-2024
Расскажите нам, недалеким - в чем же эта угроза безопасности при салюте. Раньше запускали и было безопасно, а сейчас чего - нет обученных людей, или снаряды стали некачественные?!? Если это из-за скопления людей - так они все равно на концерты и мероприятия в эти дни собираются! В чем эта угроза безопасности - СМИ разъясните читателям!!!
21:42:53 11-06-2024
с нетерпением ждем праздника и салютов, мы же победили!!!!
02:05:01 12-06-2024
В Москве никакие салюты не отменяли. Некоторым службам лишний раз пошеаелиться лень. Но в бюджете деньги заложены. Куда делись?
19:06:20 12-06-2024
Все праздники уничтожили, сходить некуда, посмотреть не на что. Одно и то же каждый год. От Дня Города ничего не осталось. Тогда отмените их и не мучайтесь. Алкоголь запретим, салют запретим, горки запретим. Ну и кому нужны ваши "праздники"? Кто на них пойдет?