Будет ли салют в Барнауле и в Алтайском крае 12 июня?

В сентябре 2024 года пройдет уже год с последнего салюта в Барнауле

11 июня 2024, 13:35, ИА Амител

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

На День России 12 июня в Барнауле подготовят масштабную праздничную программу. В городе будут концерты, танцы, фестивали и мастер-классы. Amic.ru рассказывает, состоится ли салют 12 июня.

Будет ли салют 12 июня?

Нет, в этом году салюта на День России в Барнауле не будет, пояснили в мэрии.

Салют отменили или он вообще не планировался?

Судя по информации на портале госзакупок, ранее планировалось провести салют на площади Сахарова 12 июня. Также была закупка и по Октябрьскому району, где тоже должен был состояться фейерверк на День России. Однако в итоге все салюты в городе отменили.

Почему салютов не будет?

Почему было решено отказаться от салюта 12 июня, в администрации города не пояснили.

А где-то в Алтайском крае салют 12 июня будет?

Нет, в других городах края фейерверков тоже не будет.

А в прошлом году салют был?

Да, 12 июня 2023 года на День России в Барнауле на площади Сахарова прошел салют.

В этом году в Барнауле вообще были салюты?

В 2024 году все салюты в Барнауле пока отменяли. Из-за угроз безопасности не состоялось фейерверков на Первомай и на День Победы, 9 мая. Кроме того, в конце 2023 года отменили салюты на Новый год. Таким образом, последний раз в Барнауле салют был на День города в сентябре 2023 года. Следующий фейерверк в краевой столице может состояться лишь на День города 2024. Таким образом, целый год Барнаул проведет без единого салюта.

А какие мероприятия будут в Барнауле 12 июня?

12 июня в Барнауле главной площадкой станет площадь Сахарова. Там состоится концерт, на площади будут работать три площадки: "Служу России", "Спортивная Россия" и "Россию строить молодым". Свои программы подготовят парки "Арлекино", "Изумрудный", "Центральный" и "Лесная сказка".