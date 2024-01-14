Песни ушедших артистов появились на сервисе "Яндекс. Музыка"
Композиции загружали сами пользователи
14 января 2024, 15:23, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Подписчики сервиса "Яндекс. Музыка" рассказали о том, что в библиотеке появились композиции ушедших иностранных артистов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что среди песен заметили альбомы Rammstein, Måneskin и Гарри Стайлз. При этом в описании было сказано, что музыку на сервис загрузили сами пользователи.
В пресс-службе "Яндекса" добавили, что возможность загружать треки самостоятельно появилась у пользователей еще в 2017 году. При этом в случае такой загрузки, никаких нарушений авторских прав не допускается.
При помощи поиска не все из загруженных композиций удалось найти.
15:38:55 14-01-2024
Куда ушедших?
16:47:50 14-01-2024
Что поделать? Компания Яндекс придерживается антироссийских санкций, старается строго их выполнять!!!!!
17:10:14 14-01-2024
Да лучше бы музыкальные записи наших всех инагентов удалили или поставили на блокировку а то уже можно наверно и аудиозаписи речи Гитлера найти послушать на нашем Яндексе и как это понимать?