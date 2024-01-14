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Песни ушедших артистов появились на сервисе "Яндекс. Музыка"

Композиции загружали сами пользователи

14 января 2024, 15:23, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Подписчики сервиса "Яндекс. Музыка" рассказали о том, что в библиотеке появились композиции ушедших иностранных артистов. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что среди песен заметили альбомы Rammstein, Måneskin и Гарри Стайлз. При этом в описании было сказано, что музыку на сервис загрузили сами пользователи.

В пресс-службе "Яндекса" добавили, что возможность загружать треки самостоятельно появилась у пользователей еще в 2017 году. При этом в случае такой загрузки, никаких нарушений авторских прав не допускается.

При помощи поиска не все из загруженных композиций удалось найти.

музыка

Комментарии 3

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Гость

15:38:55 14-01-2024

Куда ушедших?

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Aleksandr

16:47:50 14-01-2024

Что поделать? Компания Яндекс придерживается антироссийских санкций, старается строго их выполнять!!!!!

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Анатолий

17:10:14 14-01-2024

Да лучше бы музыкальные записи наших всех инагентов удалили или поставили на блокировку а то уже можно наверно и аудиозаписи речи Гитлера найти послушать на нашем Яндексе и как это понимать?

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