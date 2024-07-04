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Песню "Дымок" Ицыка Цыпера начали блокировать на стриминговых сервисах

В композиции эксперты обнаружили пропаганду наркотиков, из-за чего Роскомнадзор заблокировал трек

04 июля 2024, 18:37, ИА Амител

Игорь Цыба / Фото: кадр из клипа "Дымок"
Игорь Цыба / Фото: кадр из клипа "Дымок"

Песню "Дымок" Ицыка Цыпера начали блокировать на всех российских стриминговых сервисах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что в композиции эксперты обнаружили пропаганду наркотиков, из-за чего Роскомнадзор заблокировал трек.

Напомним, что трек начал активно набирать популярность в Сети в начале этого года. Клип собрал миллионы просмотров на YouTube, после чего общественники пожаловались в прокуратуру с требованием запретить песню в Рунете. В частности, жалобу подала организация "Ветераны России". Их возмутило упоминание в ролике запрещенных веществ, а также пропаганда "блатной" романтики.

Ранее amic.ru рассказывал, кто такой Ицык Цыпер и почему его песня "Дымок" стала настолько популярной.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

00:45:54 05-07-2024

А почему так долго этого не делали? Ждали, пока все посмотрят?

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Гость

07:28:42 05-07-2024

Интересно, что песню Маршала "Я русский" тоже блокировали

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Гость-я

12:47:21 05-07-2024

Язык не поворачивается назвать это песней...

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