Песню "Дымок" Ицыка Цыпера начали блокировать на стриминговых сервисах

В композиции эксперты обнаружили пропаганду наркотиков, из-за чего Роскомнадзор заблокировал трек

04 июля 2024, 18:37, ИА Амител

Игорь Цыба / Фото: кадр из клипа "Дымок"

Песню "Дымок" Ицыка Цыпера начали блокировать на всех российских стриминговых сервисах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что в композиции эксперты обнаружили пропаганду наркотиков, из-за чего Роскомнадзор заблокировал трек.

Напомним, что трек начал активно набирать популярность в Сети в начале этого года. Клип собрал миллионы просмотров на YouTube, после чего общественники пожаловались в прокуратуру с требованием запретить песню в Рунете. В частности, жалобу подала организация "Ветераны России". Их возмутило упоминание в ролике запрещенных веществ, а также пропаганда "блатной" романтики.

Ранее amic.ru рассказывал, кто такой Ицык Цыпер и почему его песня "Дымок" стала настолько популярной.