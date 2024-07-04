Песню "Дымок" Ицыка Цыпера начали блокировать на стриминговых сервисах
В композиции эксперты обнаружили пропаганду наркотиков, из-за чего Роскомнадзор заблокировал трек
04 июля 2024, 18:37, ИА Амител
Песню "Дымок" Ицыка Цыпера начали блокировать на всех российских стриминговых сервисах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В публикации отмечается, что в композиции эксперты обнаружили пропаганду наркотиков, из-за чего Роскомнадзор заблокировал трек.
Напомним, что трек начал активно набирать популярность в Сети в начале этого года. Клип собрал миллионы просмотров на YouTube, после чего общественники пожаловались в прокуратуру с требованием запретить песню в Рунете. В частности, жалобу подала организация "Ветераны России". Их возмутило упоминание в ролике запрещенных веществ, а также пропаганда "блатной" романтики.
Ранее amic.ru рассказывал, кто такой Ицык Цыпер и почему его песня "Дымок" стала настолько популярной.
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