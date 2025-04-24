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"Пиджак и рубашечка". Спикер АКЗС призвал депутатов к соблюдению этикета

Александр Романенко попросил коллег приходить на сессии Заксобрания в соответствующем виде

24 апреля 2025, 14:20, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Александр Романенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Председатель АКЗС Александр Романенко на сессии 24 апреля призвал депутатов Игоря Галкина и Александра Волобуева приходить на заседания в соответствующей одежде.

"Уважаемые коллеги, по процедуре несколько вопросов. Депутаты Галкин и Волобуев, встаньте, пожалуйста. Скажите, вы пришли на сессию в таком виде, вы чем руководствовались, коллеги дорогие? У меня убедительная просьба, давайте все-таки на сессии краевого Законодательного собрания приходить в соответствующем виде: пиджак, рубашечка, как положено. Это на будущее. Соблюдайте этикет", – обратился Романенко к парламентариям из фракции КПРФ.

Судя по трансляции с сессии АКЗС, Александр Волобуев на заседании присутствовал в легкой рубашке с расстегнутой верхней пуговицей.

Напомним, в январе на зимней сессии спикер АКЗС призвал двух других депутатов к порядку и "перестать целоваться". А в октябре 2024 года раскритиковал парламентариев за прогулы "без уважительной причины".

Александр Романенко / Фото: пресс-служба

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НОВОСТИОбщество
Александр Романенко Алтайский край акзс депутаты

Комментарии 10

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Лука М

14:46:17 24-04-2025

Безобразие! В однобортном на заседание думы?)

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Гость

14:51:11 24-04-2025

ОЧЕНЬ важная и насущая проблема!!! а носки каким цветом носить?

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Гость

14:58:00 24-04-2025

Гость (14:51:11 24-04-2025) ОЧЕНЬ важная и насущая проблема!!! а носки каким цветом носи... В зависимости от того, к какой партии принадлежат. С соответствующей символикой. Романенко молодец, с Трампа берет пример. Тому тоже не нравятся демократично одетые персонажи.

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Гость

16:51:34 24-04-2025

Гость (14:51:11 24-04-2025) ОЧЕНЬ важная и насущая проблема!!! а носки каким цветом носи... боже, так извернуть фразу "какого цвета" может только нерусский. Казах? иди комменть на свои ресурсы

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Гость

15:15:54 24-04-2025

У вас "коллеги" месяцами на сессии не приходят а вы тут про этикет...

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Гость

15:27:44 24-04-2025

Гость (15:15:54 24-04-2025) У вас "коллеги" месяцами на сессии не приходят а вы тут про ...
А патаму шта эти коллеги из правильной партии, поэтому делаем вид что не заметили их отсутствия

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Бгг

15:16:16 24-04-2025

поучил пацанов

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Гость

18:07:23 24-04-2025

Я не разрешу опускать линию талии на бёдра. В конце концов, мы — центр Европы, я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия. Хотите отрезной рукав — пожалуйста. Хотите плиссированную юбку с вытачками — принимаю и это. Но опускать линию талии не дам!

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Musik

20:22:11 24-04-2025

Гость (18:07:23 24-04-2025) Я не разрешу опускать линию талии на бёдра. В конце концов, ... Это Мюллер сказал?

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Гость

12:52:25 25-04-2025

Гость (18:07:23 24-04-2025) Я не разрешу опускать линию талии на бёдра. В конце концов, ... "И вот тут некоторые стали себе позволять нашивать накладные карманы и обуживать рукав — вот этого мы позволять не будем!"

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