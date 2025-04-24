"Пиджак и рубашечка". Спикер АКЗС призвал депутатов к соблюдению этикета

Александр Романенко попросил коллег приходить на сессии Заксобрания в соответствующем виде

24 апреля 2025, 14:20, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Председатель АКЗС Александр Романенко на сессии 24 апреля призвал депутатов Игоря Галкина и Александра Волобуева приходить на заседания в соответствующей одежде.

"Уважаемые коллеги, по процедуре несколько вопросов. Депутаты Галкин и Волобуев, встаньте, пожалуйста. Скажите, вы пришли на сессию в таком виде, вы чем руководствовались, коллеги дорогие? У меня убедительная просьба, давайте все-таки на сессии краевого Законодательного собрания приходить в соответствующем виде: пиджак, рубашечка, как положено. Это на будущее. Соблюдайте этикет", – обратился Романенко к парламентариям из фракции КПРФ.

Судя по трансляции с сессии АКЗС, Александр Волобуев на заседании присутствовал в легкой рубашке с расстегнутой верхней пуговицей.

Напомним, в январе на зимней сессии спикер АКЗС призвал двух других депутатов к порядку и "перестать целоваться". А в октябре 2024 года раскритиковал парламентариев за прогулы "без уважительной причины".