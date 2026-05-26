Проблема лежит на стыке психологии, этики и права

26 мая 2026, 17:15, ИА Амител

Курсы пикапа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Курсы пикапа следует считать деструктивным контентом и ввести за их распространение ответственность заявил "Абзацу" Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК).

По мнению Бородина, курсы пикапа часто подпадают под юридические критерии пропаганды насилия или склонения к действиям сексуального характера. Он планирует предложить Госдуме признать их общественно опасными и приравнять к запрещенному деструктивному контенту.

Бородин подчеркнул, что необходимо ввести административную ответственность за распространение этих тренингов. Он отметил, что никакие доводы о "свободе предпринимательства" не могут оправдать вред, который эти курсы наносят людям.

«Курсы пикапа не имеют отношения к психологии и отношениям, а обучают методам психологического насилия, манипуляции и обесценивания личности. Такие курсы учат рассматривать партнера не как человека, а как объект для "взлома"», — добавил он.

Также Бородин подчеркнул, что этот вопрос имеет отношение к национальной безопасности. В связи с увеличением числа преступлений в данной сфере необходимо усилить контроль.

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