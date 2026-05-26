Пикап-курсы могут попасть в список деструктивного контента
Проблема лежит на стыке психологии, этики и права
26 мая 2026, 17:15, ИА Амител
Курсы пикапа следует считать деструктивным контентом и ввести за их распространение ответственность заявил "Абзацу" Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК).
По мнению Бородина, курсы пикапа часто подпадают под юридические критерии пропаганды насилия или склонения к действиям сексуального характера. Он планирует предложить Госдуме признать их общественно опасными и приравнять к запрещенному деструктивному контенту.
Бородин подчеркнул, что необходимо ввести административную ответственность за распространение этих тренингов. Он отметил, что никакие доводы о "свободе предпринимательства" не могут оправдать вред, который эти курсы наносят людям.
«Курсы пикапа не имеют отношения к психологии и отношениям, а обучают методам психологического насилия, манипуляции и обесценивания личности. Такие курсы учат рассматривать партнера не как человека, а как объект для "взлома"», — добавил он.
Также Бородин подчеркнул, что этот вопрос имеет отношение к национальной безопасности. В связи с увеличением числа преступлений в данной сфере необходимо усилить контроль.
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19:06:15 26-05-2026
Неужели всё-таки стирается?
08:03:38 27-05-2026
А у Бородина бороться с коррупцией ну никак не получается? Так он с недалекими решил потягаться, по своему уровню?