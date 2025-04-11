Пластический хирург объяснила, почему женщинам худеть сложнее, чем мужчинам

Женский жир "более упрямый", говорит врач

11 апреля 2025, 11:14, ИА Амител

Измерительная лента / Фото: unsplash.com

Лето приближается, значит, чаще и острее встает вопрос лишнего веса и способов похудения. Многим известно, что похудение женщинам дается тяжелее, причем вовсе не из-за недостаточной силы воли, а из-за особенностей организма. Пластический хирург Оксана Решетняк рассказала "Секрету фирмы", почему женщинам все-таки тяжелее сбросить лишний вес, чем мужчинам.

По словам врача, различия начинаются уже в самой структуре жировой ткани и ее поведении. Например, природой заложено, чтобы жир у женщин составлял от 25 до 33% массы тела, а у мужчин – всего 15−20%.

Женский жир

У женщин жир накапливается по гиоидному типу, то есть на бедрах, ягодицах, низе живота, и обеспечивает терморегуляцию, защищает органы малого таза, напоминает врач.

"Такой жир более "упрямый": он хуже поддается тренировкам и диетам, так как содержит больше эстроген-зависимых рецепторов, влияющих на липогенез (накопление жира), чем на липолиз (расщепление жира)", – говорит Решетняк.

Более того, жировая ткань у прекрасной половины плотнее связана с соединительной тканью, что также усложняет похудение. Она более рыхлая, имеет больше капилляров и рецепторов к инсулину и эстрогенам. Из-за этого лишний вес может не только быстрее накапливаться при гормональных колебаниях, но и дольше сохраняться.

"Женский организм заточен на сохранение жира. Даже при дефиците калорий тело будет сопротивляться: замедляется метаболизм, растет аппетит, падает уровень лептина (гормона насыщения)", – отметила хирург.

Мужской жир

Жировая ткань у мужчин накапливается по андроидному типу ожирения – в абдоминальной зоне, то есть на животе и вокруг внутренних органов, пояснила врач. Подобный жир опаснее, потому что он связан с повышенным риском метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

"Висцеральный жир (в отличие от подкожного) легче сгорает при физической нагрузке, особенно аэробной. Он более чувствителен к гормонам стресса и адреналину", – рассказала пластический хирург.

По словам врача, жировая ткань у мужчин плотнее и содержит больше бета-рецепторов, которые необходимы для активации липолиза, что способствует более эффективному жиросжиганию.

Решетняк отметила, что мужчины быстрее теряют вес и лучше реагируют на физическую нагрузку из-за более высокого тестостерона.

"При одинаковом рационе и активности мужчины теряют жировую массу вдвое быстрее, чем женщины", – отметила врач.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что четверть населения России страдает от ожирения.