Площадь пожара в Егорьевском районе выросла до 9 тысяч га
На утро 22 июня возгорания также ликвидировали в Каменском и Михайловском районах на площади 0,11 га
22 июня 2023, 16:15, ИА Амител
Площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края выросла до 9 тысяч га. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.
Там добавили, что за прошедшие сутки на тушении лесных пожаров задействовали 275 человек, 92 пожарных автомобиля, 19 тракторов и воздушные суда. Пожары также ликвидировали в Каменском и Михайловском районах на площади 0,11 га.
Напомним, в Егорьевском районе с 7 июня борются с крупными лесными пожарами. Очередное возгорание, которое бушует уже третьи сутки, произошло 19 июня.
В тушении лесного пожара задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 256 человек личного состава и 100 единиц техники.
21 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с руководителем федеральной "Авиалесоохраны" Дмитрием Селиным ситуацию с лесным пожаром. В регион должны прибыть 30 специалистов парашютно-десантной пожарной службы "Авиалесоохраны" из федерального резерва.
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