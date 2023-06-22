Площадь пожара в Егорьевском районе выросла до 9 тысяч га

На утро 22 июня возгорания также ликвидировали в Каменском и Михайловском районах на площади 0,11 га

22 июня 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

Площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края выросла до 9 тысяч га. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Там добавили, что за прошедшие сутки на тушении лесных пожаров задействовали 275 человек, 92 пожарных автомобиля, 19 тракторов и воздушные суда. Пожары также ликвидировали в Каменском и Михайловском районах на площади 0,11 га.

Напомним, в Егорьевском районе с 7 июня борются с крупными лесными пожарами. Очередное возгорание, которое бушует уже третьи сутки, произошло 19 июня.

В тушении лесного пожара задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 256 человек личного состава и 100 единиц техники.

21 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с руководителем федеральной "Авиалесоохраны" Дмитрием Селиным ситуацию с лесным пожаром. В регион должны прибыть 30 специалистов парашютно-десантной пожарной службы "Авиалесоохраны" из федерального резерва.