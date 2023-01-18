Прививка от кори. Нужно ли её ставить взрослым и где это можно сделать?

И главное – что делать, если не помнишь, вакцинировался ли от кори в детстве?

18 января 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае зафиксировали вспышку кори. Медики выявили уже четыре случая заражения, а не менее 400 человек могли контактировать с заболевшими. Сообщается, что все заражённые – молодые люди до 30 лет.

Между тем прививки от кори в нашей стране делают ещё с советских времен. Причём людей вакцинируют ещё в раннем детстве. Но у небольшого числа людей количество антител со временем падает, рассказала amic.ru главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Кроме того, находятся и те, кто вовсе избежал прививки в детстве.

О том, нужно ли вакцинироваться взрослым, где это можно сделать и что за вакцину используют медики, – в материале amic.ru.

1 Как и когда делают прививку от кори? Согласно национальному календарю прививок, вакцину от кори в России ставят дважды: оба раза в детском возрасте. Первый раз детей прививают в возрасте одного года. Повторную прививку ребёнку ставят по достижении шести лет, перед его поступлением в школу. Если человек прошёл оба этапа вакцинации, считается, что больше ему прививаться никогда не нужно.

2 Что за вакцину используют в России? По словам Ирины Переладовой, в нашей стране для прививок используют отечественную вакцину. Названия препарат не имеет – просто противокоревая прививка. Это живая вакцина: в её основе настоящий вирус, который предварительно ослабили в лабораторных условиях. За долгие годы использования препарат уже давно доказал свою эффективность и безопасность, подчёркивает эпидемиолог.

3 Почему люди заболевают, если в детстве прививают всех? Не всех, замечает Ирина Переладова. По её словам, находятся те, кто избежал вакцинации в детстве. Причины могут быть разные, в том числе и нежелание родителей прививать ребёнка. Есть и те, кто в детстве поставил только одну прививку: по словам специалиста, этого недостаточно для создания стойкого иммунитета. Наконец, есть категория людей, у которых с годами падает титр антител по каким-то причинам. То есть они, как положено, дважды привились в детстве, но всё равно имеют риск заболеть. Кроме того, как и другие вакцины, препарат от кори не даёт стопроцентной защиты. Он лишь уменьшает риск заболеть и минимизирует возможность возникновения тяжёлых осложнений.

4 Нужно ли прививаться от кори взрослому, если он не прививался в детстве? Да. Как следует из текста нацкалендаря, все россияне до 35 лет должны быть дважды привиты от кори. Поэтому если в детстве вы не прошли два этапа вакцинации, нужно сделать это во взрослом возрасте. При этом вакцинация должна быть документально подтверждена: записи о прививках должны быть в медицинской карте или в сертификате о прививках. Если же вакцинацию вы не проходили и корью не болели, то никакого иммунитета к инфекции у вас нет. В этом случае стоит всё же привиться, настаивает врач. Напомним, что корь очень заразная: непривитый человек имеет вероятность заболеть до 90%, если контактировал с больным.

5 Нужно ли ставить вакцину взрослому, если уже прививался в детстве? Нет. Если вам поставили обе прививки и у вас есть справки об этом, вакцинироваться во взрослом возрасте не нужно. Считается, что иммунитет к кори у вас уже есть. Но если вы сомневаетесь в своём организме (помним о небольшом шансе, что титр антител упадёт) или не помните, вакцинировались ли в детстве, есть способ это проверить. Можно сдать тест на определение титра антител к вирусу кори. По словам Переладовой, в Барнауле это можно сделать в Центре гигиены и эпидемиологии. Цена вопроса – 672 рубля. По результатам анализов станет ясно, нужна ли вам вакцинация от кори.

6 Кому из взрослых обязательно нужна прививка от кори? Вакцинация обязательна для представителей профессий, которые подразумевают работу с большим количеством людей. Это медработники, сотрудники аптек, учителя и воспитатели детсадов, водители, сотрудники сферы ЖКХ и торговли. Также прививка от кори обязательна для всех, кого записали в список "контактных": установили, что человек недавно виделся с заражённым.

7 Как долго действует прививка от кори и какую защиту она даёт? Поскольку вакцина от кори живая, то она вырабатывает в организме стойкий иммунитет. Предполагается, что вы получаете защиту от заболевания на всю жизнь. За исключением отдельных случаев, которые упомянула эпидемиолог.

8 Какие побочные эффекты есть у прививки от кори? "Побочки" у прививки от кори такие же, как и у большинства вакцин. Это болезненные ощущения в месте укола, слабость и повышение температуры. Такие проявления могут длиться до трёх дней, после чего проходят.