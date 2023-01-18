Прививка от кори. Нужно ли её ставить взрослым и где это можно сделать?

В Алтайском крае зафиксировали вспышку кори. Медики выявили уже четыре случая заражения, а не менее 400 человек могли контактировать с заболевшими. Сообщается, что все заражённые – молодые люди до 30 лет.
Между тем прививки от кори в нашей стране делают ещё с советских времен. Причём людей вакцинируют ещё в раннем детстве. Но у небольшого числа людей количество антител со временем падает, рассказала amic.ru главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Кроме того, находятся и те, кто вовсе избежал прививки в детстве.
О том, нужно ли вакцинироваться взрослым, где это можно сделать и что за вакцину используют медики, – в материале amic.ru.
Как и когда делают прививку от кори?
Согласно национальному календарю прививок, вакцину от кори в России ставят дважды: оба раза в детском возрасте. Первый раз детей прививают в возрасте одного года. Повторную прививку ребёнку ставят по достижении шести лет, перед его поступлением в школу.
Если человек прошёл оба этапа вакцинации, считается, что больше ему прививаться никогда не нужно.
Что за вакцину используют в России?
По словам Ирины Переладовой, в нашей стране для прививок используют отечественную вакцину. Названия препарат не имеет – просто противокоревая прививка. Это живая вакцина: в её основе настоящий вирус, который предварительно ослабили в лабораторных условиях.
За долгие годы использования препарат уже давно доказал свою эффективность и безопасность, подчёркивает эпидемиолог.
Почему люди заболевают, если в детстве прививают всех?
Не всех, замечает Ирина Переладова. По её словам, находятся те, кто избежал вакцинации в детстве. Причины могут быть разные, в том числе и нежелание родителей
прививать ребёнка.
Есть и те, кто в детстве поставил только одну прививку: по словам специалиста, этого недостаточно для создания стойкого иммунитета.
Наконец, есть категория людей, у которых с годами падает титр антител по каким-то причинам. То есть они, как положено, дважды привились в детстве, но всё равно имеют риск заболеть.
Кроме того, как и другие вакцины, препарат от кори не даёт стопроцентной защиты. Он лишь уменьшает риск заболеть и минимизирует возможность возникновения тяжёлых осложнений.
Нужно ли прививаться от кори взрослому, если он не прививался в детстве?
Да. Как следует из текста нацкалендаря, все россияне до 35 лет должны быть дважды привиты от кори. Поэтому если в детстве вы не прошли два этапа вакцинации, нужно сделать это во взрослом возрасте.
При этом вакцинация должна быть документально подтверждена: записи о прививках должны быть в медицинской карте или в сертификате о прививках.
Если же вакцинацию вы не проходили и корью не болели, то никакого иммунитета к инфекции у вас нет. В этом случае стоит всё же привиться, настаивает врач.
Напомним, что корь очень заразная: непривитый человек имеет вероятность заболеть до 90%, если контактировал с больным.
Нужно ли ставить вакцину взрослому, если уже прививался в детстве?
Нет. Если вам поставили обе прививки и у вас есть справки об этом, вакцинироваться во взрослом возрасте не нужно. Считается, что иммунитет к кори у вас уже есть.
Но если вы сомневаетесь в своём организме (помним о небольшом шансе, что титр антител упадёт) или не помните, вакцинировались ли в детстве, есть способ это проверить. Можно сдать тест на определение титра антител к вирусу кори. По словам Переладовой, в Барнауле это можно сделать в Центре гигиены и эпидемиологии. Цена вопроса – 672 рубля.
По результатам анализов станет ясно, нужна ли вам вакцинация от кори.
Кому из взрослых обязательно нужна прививка от кори?
Вакцинация обязательна для представителей профессий, которые подразумевают работу с большим количеством людей. Это медработники, сотрудники аптек, учителя и воспитатели детсадов, водители, сотрудники сферы ЖКХ и торговли.
Также прививка от кори обязательна для всех, кого записали в список "контактных": установили, что человек недавно виделся с заражённым.
Как долго действует прививка от кори и какую защиту она даёт?
Поскольку вакцина от кори живая, то она вырабатывает в организме стойкий иммунитет. Предполагается, что вы получаете защиту от заболевания на всю жизнь. За исключением отдельных случаев, которые упомянула эпидемиолог.
Какие побочные эффекты есть у прививки от кори?
"Побочки" у прививки от кори такие же, как и у большинства вакцин. Это болезненные ощущения в месте укола, слабость и повышение температуры. Такие проявления могут длиться до трёх дней, после чего проходят.
Как и где можно сделать прививку от кори?
Если выяснилось, что вам всё-таки требуется прививка от кори, поставить её можно в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно записаться и прийти на укол в плановом порядке. По словам Ирины Переладовой, для жителей края моложе 35 лет это бесплатно.
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