НОВОСТИЗдоровье

В Алтайском крае число заболевших корью выросло до семи

По всем случаям контактными считаются около 900 человек

28 января 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае зарегистрировали новые случаи заражения корью, однако, как утверждают в Роспотребнадзоре, о какой-либо вспышке пока речи не идёт. Об этом пишут "Вести Алтай".

По данным Роспотребнадзора, в регионе уже семеро заболевших. Ранее официально сообщалось о четырёх.

Так, в Барнауле зарегистрировали уже второй случай заболевания. Пациент контактировал с заражённым, которого выявили 13 января в многоэтажке по улице Сергея Ускова. Медики теперь проводят поквартирный обход.

В Тальменском районе заболел полуторагодовалый ребёнок. Инфекцию он подхватил от родных.

И ещё один новый случай зафиксировали в Михайловском районе. Заболевший до этого гостил в Новосибирской области, где ситуация с корью ещё сложнее, чем в Алтайском крае.

По всем случаям контактными числятся около 900 человек. За ними на три недели установили меднаблюдение.

Ранее эпидемиолог рассказала, почему случаются вспышки кори.

 

 

Читайте также в сюжете: Вспышка кори в Барнауле

Комментарии 7

  • Видимо только начало.
    28 января, Гость   Ответить
  • "Французы"
    28 января, Гость   Ответить
  • Кому АКДС в детстве не поставили, идите ставьте, если боитесь всего, прививка проверена столетием почти.
    28 января, Гость   Ответить
  • В Тальменском районе заболел полуторагодовалый ребёнок - ребенок антиваксеров? Дети в год вроде прививку от кори получают.
    28 января, Гость   Ответить
  • "Кому АКДС в детстве не поставили" ---- Гость, причём тут АКДС? АКДС - это комбинированная вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка. От кори она не защищает.
    28 января, Гость   Ответить
  • Вакцинация от кори проводится взрослым в возрасте до 35 лет, не привитым или не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью. Проводится двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.
    28 января, Гость   Ответить
  • У меня в советском дошкольном детстве была корь. Сосед принёс из своего садика. Тогда все были привиты по много раз. Тем не менее...
    28 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров