В Алтайском крае число заболевших корью выросло до семи

По всем случаям контактными считаются около 900 человек

28 января 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае зарегистрировали новые случаи заражения корью, однако, как утверждают в Роспотребнадзоре, о какой-либо вспышке пока речи не идёт. Об этом пишут "Вести Алтай".

По данным Роспотребнадзора, в регионе уже семеро заболевших. Ранее официально сообщалось о четырёх.

Так, в Барнауле зарегистрировали уже второй случай заболевания. Пациент контактировал с заражённым, которого выявили 13 января в многоэтажке по улице Сергея Ускова. Медики теперь проводят поквартирный обход.

В Тальменском районе заболел полуторагодовалый ребёнок. Инфекцию он подхватил от родных.

И ещё один новый случай зафиксировали в Михайловском районе. Заболевший до этого гостил в Новосибирской области, где ситуация с корью ещё сложнее, чем в Алтайском крае.

По всем случаям контактными числятся около 900 человек. За ними на три недели установили меднаблюдение.

Ранее эпидемиолог рассказала, почему случаются вспышки кори.