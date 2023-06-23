Что говорят родственники Манишина о признании в убийствах студенток "политеха"?
Они так и не могут встретиться с мужчиной в изоляторе
23 июня 2023, 11:55, ИА Амител
Родственники бывшего чиновника Калманского района Алтайского края Виталия Манишина не располагают информацией о том, что он мог признаться в убийствах абитуриенток АлтГТУ, совершенных в начале нулевых. Рассказываем, что говорят родственники Манишина о его признаниях.
Итак, признался ли Манишин в убийствах на самом деле?
По словам родственников, сами они знают только о том, что Манишин якобы признался в убийстве, совершенном неподалеку от села Зеленая Дубрава Родинского района в 1989 году. Жертвой преступления была 17-летняя девушка, пишет издание "Толк".
Другой информации у родственников о ходе расследования нет. По словам представителя семьи, Манишину назначили государственного адвоката. При этом другие адвокаты пока не могут встретиться с обвиняемым, которого перемещают с места на место. В настоящее время Манишин якобы находится в одном из барнаульских следственных изоляторов.
Что известно о деле Манишина?
По версии следствия, Виталий Манишин совершил убийство девушки в 1989 году в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина, которому тогда было 19 лет. Он признался в преступлении.
Позже в СМИ появилась информация, что Манишин признался в убийствах барнаульских абитуриенток, совершенных в начале нулевых. Подробную историю об этом можете почитать по ссылке.
12:04:15 23-06-2023
Прячут от платных адвокатов? Понятно про признание
12:08:06 23-06-2023
Все убийства,за последние 40 лет свесьте на него- один же ответ,как обувщику.
13:50:45 23-06-2023
А чем они отличаются от адвокатов услуги которым оплачиваются из бюджета РФ? Скажу как адвокат с двадцатилетним стажем ничем. Начал работать адвокатом с 2000 года. В те времена в суде к мнению адвоката прислушивались. Последние 15 лета адвокат в суде это просто мебель. Его никто не слышит. Ни суд ни прокурор. В 1937 - 1953 годы в годы репрессий было 10% оправдательных приговоров. Сейчас 0.01 процента по статистике. Получается что при Сталине в 100 раз чаще людей оправдывали.
13:58:16 23-06-2023
К признательным показаниям нужны доказательства. Проведут экспертизы, передопросят свидетелей, проведут проверку показаний на месте и т.д. - тогда и можно будет делать выводы. А если он себя оговаривает - тоже есть резон: новый 'Чикатило", внимание прессы и читателей. Слава! Звеэда! Тешит свое самолюбие.