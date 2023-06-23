Что говорят родственники Манишина о признании в убийствах студенток "политеха"?

Они так и не могут встретиться с мужчиной в изоляторе

23 июня 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: "Википедия"

Родственники бывшего чиновника Калманского района Алтайского края Виталия Манишина не располагают информацией о том, что он мог признаться в убийствах абитуриенток АлтГТУ, совершенных в начале нулевых. Рассказываем, что говорят родственники Манишина о его признаниях.

Итак, признался ли Манишин в убийствах на самом деле?

По словам родственников, сами они знают только о том, что Манишин якобы признался в убийстве, совершенном неподалеку от села Зеленая Дубрава Родинского района в 1989 году. Жертвой преступления была 17-летняя девушка, пишет издание "Толк".

Другой информации у родственников о ходе расследования нет. По словам представителя семьи, Манишину назначили государственного адвоката. При этом другие адвокаты пока не могут встретиться с обвиняемым, которого перемещают с места на место. В настоящее время Манишин якобы находится в одном из барнаульских следственных изоляторов.

Что известно о деле Манишина?

По версии следствия, Виталий Манишин совершил убийство девушки в 1989 году в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина, которому тогда было 19 лет. Он признался в преступлении.

Позже в СМИ появилась информация, что Манишин признался в убийствах барнаульских абитуриенток, совершенных в начале нулевых. Подробную историю об этом можете почитать по ссылке.