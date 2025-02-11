Поборола рак, но погибла под колесами пьяного водителя. История девушки, сбитой в Барнауле

Девушка только начала новую жизнь после болезни, но ее оборвала авария

11 февраля 2025, 15:59, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Смертельная авария произошла 8 февраля в Барнауле на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина. Автомобиль Mercedes-Benz на тротуаре сбил 25-летнюю девушку. Рассказываем, что известно о трагедии и погибшей.

Что произошло?

Вечером 8 февраля на проспекте Ленина, около дома № 41, автомобиль Mercedes-Benz вылетел на тротуар. В этот момент там находилась 25-летняя Ирина. Девушка получила смертельные травмы. А иномарка влетела в крыльцо здания. У машины полностью разворотило капот.

Позже в Госавтоинспекции сообщили, что за рулем автомобиля была 52-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с управлением, в результате чего наехала на пешехода.

"Резкий грохот сзади, разбитая фара прилетела мне в ногу. Обернулись, девушка лежит в крови, машина врезалась в крыльцо, жена по 112 вызвала скорую", – написал один из свидетелей происшествия в группе Barnaul22 во "ВКонтакте".

ДПС и врачи на место аварии приехали быстро. Но спасти девушку не удалось.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Что известно о погибшей?

Как сообщает "КП", Ирина жила с мамой и была единственным ребенком в семье. Отец умер несколько лет назад. У девушки выявили онкологическое заболевание, но она оказалась настоящим борцом и сумела победить рак. Знакомые говорят, что произошло это совсем недавно.

"Она только жить начала по-новому! И тут за одну минуту отняли жизнь у доброй девушки! И оставили страдать маму", – пишет знакомая погибшей в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

Похороны Ирины прошли сегодня, 11 февраля, выяснила "Комсомолка".

Что известно о водителе Mercedes-Benz?

Женщине 52 года. В ее крови обнаружили 0,856 промилле алкоголя (легкая степень опьянения). По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека". Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев взял расследование под личный контроль.

10 февраля Октябрьский районный суд заключил автомобилистку под стражу. В СИЗО она пробудет до 7 апреля.