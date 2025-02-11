Поборола рак, но погибла под колесами пьяного водителя. История девушки, сбитой в Барнауле
Девушка только начала новую жизнь после болезни, но ее оборвала авария
11 февраля 2025, 15:59, ИА Амител
Смертельная авария произошла 8 февраля в Барнауле на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина. Автомобиль Mercedes-Benz на тротуаре сбил 25-летнюю девушку. Рассказываем, что известно о трагедии и погибшей.
Что произошло?
Вечером 8 февраля на проспекте Ленина, около дома № 41, автомобиль Mercedes-Benz вылетел на тротуар. В этот момент там находилась 25-летняя Ирина. Девушка получила смертельные травмы. А иномарка влетела в крыльцо здания. У машины полностью разворотило капот.
Позже в Госавтоинспекции сообщили, что за рулем автомобиля была 52-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с управлением, в результате чего наехала на пешехода.
"Резкий грохот сзади, разбитая фара прилетела мне в ногу. Обернулись, девушка лежит в крови, машина врезалась в крыльцо, жена по 112 вызвала скорую", – написал один из свидетелей происшествия в группе Barnaul22 во "ВКонтакте".
ДПС и врачи на место аварии приехали быстро. Но спасти девушку не удалось.
Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.
Что известно о погибшей?
Как сообщает "КП", Ирина жила с мамой и была единственным ребенком в семье. Отец умер несколько лет назад. У девушки выявили онкологическое заболевание, но она оказалась настоящим борцом и сумела победить рак. Знакомые говорят, что произошло это совсем недавно.
"Она только жить начала по-новому! И тут за одну минуту отняли жизнь у доброй девушки! И оставили страдать маму", – пишет знакомая погибшей в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".
Похороны Ирины прошли сегодня, 11 февраля, выяснила "Комсомолка".
Что известно о водителе Mercedes-Benz?
Женщине 52 года. В ее крови обнаружили 0,856 промилле алкоголя (легкая степень опьянения). По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека". Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев взял расследование под личный контроль.
10 февраля Октябрьский районный суд заключил автомобилистку под стражу. В СИЗО она пробудет до 7 апреля.
16:39:41 11-02-2025
Скрываете фамилию или хотя имени горе водителя. Ведь не спроста генерал- майор ГУ УВД края взял расследование под личный контроль. Это либо жена высокопоставленного человека, либо любовница. Ведь простая женщина не имеет такой возможности иметь такой дорогостоящий автомобиль. Уважаемый руководитель С. Камышев проявите настойчивость и не дайте замять это убийство. Какое горе пережила мама Ирины. Просто читая слезы не возможно удержать. Ждём дальнейшей информации об этом прошествии.
17:41:56 11-02-2025
Почему (16:39:41 11-02-2025) Скрываете фамилию или хотя имени горе водителя.
Чтобы потом родственники погибшей или народные мстители пошли кошмарить родню?
20:49:30 11-02-2025
Гость (17:41:56 11-02-2025) Чтобы потом родственники погибшей или народные мстители ... А вы уже боитесь? Так бойтесь же и живите в страхе везде и постоянно.
07:55:10 12-02-2025
Гость (17:41:56 11-02-2025) Чтобы потом родственники погибшей или народные мстители ... а вы о преступниках или о родственниках преступника заботитесь больше, чем о жертве преступления? как мир перевернулся ((((
17:43:52 11-02-2025
Почему (16:39:41 11-02-2025) Скрываете фамилию или хотя имени горе водителя. Ведь не спро... Точно любовница-климаксовая.
Бабке шестой десяток
Ну если некрофил какой.
09:31:20 12-02-2025
Почему (16:39:41 11-02-2025) Скрываете фамилию или хотя имени горе водителя. Ведь не спро... Там мерс В-klass по цене королки.
17:20:54 11-02-2025
Ужас конечно
17:37:44 11-02-2025
За езду в нетрезвом виде, должна быть жесткая кара, максимально жесткая. Лишение и прав и свободы, повторно поймали, всё, поехал сразу лес валить на года 3-4.
За убийством человека, а это убийство, наказание должно быть так же максимально жестким, показательным для всех.
10:06:42 12-02-2025
Павел (17:37:44 11-02-2025) За езду в нетрезвом виде, должна быть жесткая кара, максимал... В нашей стране можно давить направо и налево, крайне мягкие наказания. За самооборону дают больше, чем за убийства машиной.
17:45:45 11-02-2025
Это уже за гранью добра и зла... Прям мистика...
17:59:14 11-02-2025
Климаксичка старая.
За полярный круг таких нужно отправлять, за пайку варежки шить.
18:41:07 11-02-2025
Ефремов тон задал. Можно даже погордиться чуток, что так же влипла.
21:10:34 11-02-2025
Гость (18:41:07 11-02-2025) Ефремов тон задал. Можно даже погордиться чуток, что так же ... Еще не факт, что она влипла, будем посмотреть.
Помнится, был случай, когда жена нашего главного местного олигарха сбила насмерть бабушку. Дело тоже брали на контроль, но автоледи даже прав не лишили. Не нашли состава преступления...
19:33:18 11-02-2025
В нашем регионе с Ауди q8 как началось безнаказанное убийство, так и продолжается!!! Дооптимизировали ГАИ, вообще не видно патрулей ...
20:52:07 11-02-2025
Решить проблему пьяных на дороге можно легко - допустил аварию со смертельным исходом, четвертование, а потроха родичам на память долгую. Другие задумаются.
21:47:03 11-02-2025
ничего никому не будет
расходимся.
23:45:46 11-02-2025
Почему (16:39:41 11-02-2025) Скрываете фамилию или хотя имени горе водителя. Ведь не спро... Тачка примерно 700 т.р. это не дорогостоящий, а нищебродский автомобиль.
10:07:46 12-02-2025
Гость (23:45:46 11-02-2025) Тачка примерно 700 т.р. это не дорогостоящий, а нищебродский... Ну после аварии да, 700к.
00:42:23 12-02-2025
0,856 промилле в плане опьянения ни о чём
01:53:26 13-02-2025
Фамилия появилась на сайте Октябрьского районного суда. Женщина убийца лишалась водительских прав в 2013 году на полтора года за пьяную езду по с. Завьялово. Мировой судья, а позже Индустриальный суд утвердил это решение в сентябре 2013 года. Видать ей это не стало уроком.
12:57:36 13-02-2025
Согласно карточке Октябрьского районного суда 10 февраля 2025 года была арестована одна женщина Вебер Юлия Алексеевна 04.07.1973 года рождения, которая в 2013 году Индустриальным районным судом лишалась права управления транспортным средством на полтора года за езду по с. Завьялово в алкогольном опъянении. И ни какая она не шишка судя по ее деятельности она парикмахер.