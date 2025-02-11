НОВОСТИПроисшествия

Поборола рак, но погибла под колесами пьяного водителя. История девушки, сбитой в Барнауле

Девушка только начала новую жизнь после болезни, но ее оборвала авария

11 февраля 2025, 15:59, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
Место происшествия / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Смертельная авария произошла 8 февраля в Барнауле на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина. Автомобиль Mercedes-Benz на тротуаре сбил 25-летнюю девушку. Рассказываем, что известно о трагедии и погибшей.

Что произошло?

Вечером 8 февраля на проспекте Ленина, около дома № 41, автомобиль Mercedes-Benz вылетел на тротуар. В этот момент там находилась 25-летняя Ирина. Девушка получила смертельные травмы. А иномарка влетела в крыльцо здания. У машины полностью разворотило капот.

Позже в Госавтоинспекции сообщили, что за рулем автомобиля была 52-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с управлением, в результате чего наехала на пешехода.

"Резкий грохот сзади, разбитая фара прилетела мне в ногу. Обернулись, девушка лежит в крови, машина врезалась в крыльцо, жена по 112 вызвала скорую", – написал один из свидетелей происшествия в группе Barnaul22 во "ВКонтакте".

ДПС и врачи на место аварии приехали быстро. Но спасти девушку не удалось.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Что известно о погибшей?

Как сообщает "КП", Ирина жила с мамой и была единственным ребенком в семье. Отец умер несколько лет назад. У девушки выявили онкологическое заболевание, но она оказалась настоящим борцом и сумела победить рак. Знакомые говорят, что произошло это совсем недавно.

"Она только жить начала по-новому! И тут за одну минуту отняли жизнь у доброй девушки! И оставили страдать маму", – пишет знакомая погибшей в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

Похороны Ирины прошли сегодня, 11 февраля, выяснила "Комсомолка".

Что известно о водителе Mercedes-Benz?

Женщине 52 года. В ее крови обнаружили 0,856 промилле алкоголя (легкая степень опьянения). По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека". Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев взял расследование под личный контроль.

10 февраля Октябрьский районный суд заключил автомобилистку под стражу. В СИЗО она пробудет до 7 апреля.

Комментарии 21

Avatar Picture
Почему

16:39:41 11-02-2025

Скрываете фамилию или хотя имени горе водителя. Ведь не спроста генерал- майор ГУ УВД края взял расследование под личный контроль. Это либо жена высокопоставленного человека, либо любовница. Ведь простая женщина не имеет такой возможности иметь такой дорогостоящий автомобиль. Уважаемый руководитель С. Камышев проявите настойчивость и не дайте замять это убийство. Какое горе пережила мама Ирины. Просто читая слезы не возможно удержать. Ждём дальнейшей информации об этом прошествии.

  64 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:56 11-02-2025

Почему (16:39:41 11-02-2025) Скрываете фамилию или хотя имени горе водителя.
Чтобы потом родственники погибшей или народные мстители пошли кошмарить родню?

  -41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:49:30 11-02-2025

Гость (17:41:56 11-02-2025) Чтобы потом родственники погибшей или народные мстители ... А вы уже боитесь? Так бойтесь же и живите в страхе везде и постоянно.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:55:10 12-02-2025

Гость (17:41:56 11-02-2025) Чтобы потом родственники погибшей или народные мстители ... а вы о преступниках или о родственниках преступника заботитесь больше, чем о жертве преступления? как мир перевернулся ((((

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:52 11-02-2025

Почему (16:39:41 11-02-2025) Скрываете фамилию или хотя имени горе водителя. Ведь не спро... Точно любовница-климаксовая.
Бабке шестой десяток
Ну если некрофил какой.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:20 12-02-2025

Почему (16:39:41 11-02-2025) Скрываете фамилию или хотя имени горе водителя. Ведь не спро... Там мерс В-klass по цене королки.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:54 11-02-2025

Ужас конечно

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Павел

17:37:44 11-02-2025

За езду в нетрезвом виде, должна быть жесткая кара, максимально жесткая. Лишение и прав и свободы, повторно поймали, всё, поехал сразу лес валить на года 3-4.
За убийством человека, а это убийство, наказание должно быть так же максимально жестким, показательным для всех.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:42 12-02-2025

Павел (17:37:44 11-02-2025) За езду в нетрезвом виде, должна быть жесткая кара, максимал... В нашей стране можно давить направо и налево, крайне мягкие наказания. За самооборону дают больше, чем за убийства машиной.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вот

17:45:45 11-02-2025

Это уже за гранью добра и зла... Прям мистика...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:14 11-02-2025

Климаксичка старая.
За полярный круг таких нужно отправлять, за пайку варежки шить.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:07 11-02-2025

Ефремов тон задал. Можно даже погордиться чуток, что так же влипла.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:10:34 11-02-2025

Гость (18:41:07 11-02-2025) Ефремов тон задал. Можно даже погордиться чуток, что так же ... Еще не факт, что она влипла, будем посмотреть.
Помнится, был случай, когда жена нашего главного местного олигарха сбила насмерть бабушку. Дело тоже брали на контроль, но автоледи даже прав не лишили. Не нашли состава преступления...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:18 11-02-2025

В нашем регионе с Ауди q8 как началось безнаказанное убийство, так и продолжается!!! Дооптимизировали ГАИ, вообще не видно патрулей ...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:07 11-02-2025

Решить проблему пьяных на дороге можно легко - допустил аварию со смертельным исходом, четвертование, а потроха родичам на память долгую. Другие задумаются.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:47:03 11-02-2025

ничего никому не будет
расходимся.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:45:46 11-02-2025

Почему (16:39:41 11-02-2025) Скрываете фамилию или хотя имени горе водителя. Ведь не спро... Тачка примерно 700 т.р. это не дорогостоящий, а нищебродский автомобиль.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:46 12-02-2025

Гость (23:45:46 11-02-2025) Тачка примерно 700 т.р. это не дорогостоящий, а нищебродский... Ну после аварии да, 700к.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:42:23 12-02-2025

0,856 промилле в плане опьянения ни о чём

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:53:26 13-02-2025

Фамилия появилась на сайте Октябрьского районного суда. Женщина убийца лишалась водительских прав в 2013 году на полтора года за пьяную езду по с. Завьялово. Мировой судья, а позже Индустриальный суд утвердил это решение в сентябре 2013 года. Видать ей это не стало уроком.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:36 13-02-2025

Согласно карточке Октябрьского районного суда 10 февраля 2025 года была арестована одна женщина Вебер Юлия Алексеевна 04.07.1973 года рождения, которая в 2013 году Индустриальным районным судом лишалась права управления транспортным средством на полтора года за езду по с. Завьялово в алкогольном опъянении. И ни какая она не шишка судя по ее деятельности она парикмахер.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров