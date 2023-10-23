Почему показания электросчетчика нужно передать не позднее 25 октября? Объясняет БГЭС
Передавать показания важно вовремя, чтобы специалисты могли рассчитать плату
23 октября 2023, 09:10, ИА Амител
Барнаульская горэлектросеть напоминает: пришло время передать показания электросчетчика. Делать это рекомендуется до 25 октября включительно. И дата эта определена не просто так.
"Каждый месяц мы рассчитываем для своих клиентов – физических лиц – размер платы за потребленную электроэнергию. Законодатель обязует нас делать это, используя показания счетчиков, цитирую: "полученные не позднее 25 числа расчетного месяца". То есть суммы в квитанциях за октябрь начисляются исходя из переданных до 25 октября показаний", – пояснили в пресс-службе БГЭС.
Передать показания можно одним из способов:
- Кликнув на кнопку "Подать показания" на главной странице сайта bges.ru. При этом нужно будет указать лицевой счет и фамилию абонента.
- В "Личном кабинете" на официальном сайте Барнаульской горэлектросети (для физических лиц https://lkfl.bges.ru/).
- В мобильных приложениях БГЭС для Android и iOS.
- Через приложение "Система Город" или на сайте https://my.sistemagorod.ru/.
- По телефону кол-центра 35-04-04. Показания здесь принимают с 07:00 до 22:00 без выходных с 21-го по 25-е число каждого месяца. Оператору нужно сообщить адрес или номер лицевого счета.
- Заполнив бланк в одном из офисов БГЭС (Ползунова, 50; Энтузиастов, 34а; Ленина, 119а). Документ нужно скинуть в специальный ящик. Время работы офисов с 08:00 до 17:00 (в пятницу – с 08:00 до 16:00).
О других способах передачи показаний смотрите в инфографике amic.ru:
09:16:39 23-10-2023
Не специалисты а программа автоматически. И можно не обязательно каждый месяц, раз в квартал то же норм. потом система все пересчитывает.
10:48:54 23-10-2023
можно раз в 5 лет
10:59:17 23-10-2023
А можно вообще не платить
11:10:09 23-10-2023
В Германии и многих других странах платят каждый месяц фиксированную сумму, установленную по среднему за прошлый год для каждого потребителя, не надо ничего передавать, никаких показаний. Раз в год сверка показаний и перерасчет. Кто больше потребил – те доплатят, кто меньше – им вернут. Зачем эти танцы с бубнами вокруг ежемесячных показаний. Поди целая армия работников в энергоснабжающих организациях, принимающих звонки и фиксирующих цифры, а потом рассчитывающих… Все эти расходы дополнительно включают нам в тарифы.
11:29:13 23-10-2023
Гость (11:10:09 23-10-2023) В Германии и многих других странах платят каждый месяц фикси... Угу, а потом многие в Германии берут кредиты в конце года, чтобы погасить этот перерасчет. Немцы наоборот жалуются, а вы эту пакость к нам тащите.
12:23:05 23-10-2023
Гость (11:29:13 23-10-2023) Угу, а потом многие в Германии берут кредиты в конце года, ч... Какие проблемы? Ты же сам видишь счетчик каждый день, знаешь, сколько потребил и цену вопроса. С чего это в конце года будешь брать кредит, если точно знаешь, что тебе придется доплачивать и приготовишь сумму заранее? Хотя конечно, взять кредит в конце года гораздо выгоднее, если в течение периода платил меньше.
12:44:48 23-10-2023
Гость (11:29:13 23-10-2023) Угу, а потом многие в Германии берут кредиты в конце года, ч... Так у нас большинство населения оплачивает ЖКХ с кредитных карт, то есть берет кредит, особенно в зимние месяцы.!
13:51:44 23-10-2023
Гость (12:44:48 23-10-2023) Так у нас большинство населения оплачивает ЖКХ с кредитных к... Не правда. С кредитной карты платить за ЖКХ нельзя. Платёж даже не пройдёт
13:56:48 23-10-2023
Гость (13:51:44 23-10-2023) Не правда. С кредитной карты платить за ЖКХ нельзя. Пл... Наоборот, даже вроде кэшбек начисляют. Сбер, Совкомбанк и другие. Через личный кабинет
14:48:06 23-10-2023
Гость (13:56:48 23-10-2023) Наоборот, даже вроде кэшбек начисляют. Сбер, Совкомбанк и др... Я платила в сбере за ЖКХ картой через специалиста, а карта у меня необычного цвета, как у Мира, так специалист уточнила не кредитная ли это карта, т.к. с кредитной платёж не пройдёт . Может у др.банков другие условия...
19:09:13 23-10-2023
Гость (13:51:44 23-10-2023) Не правда. С кредитной карты платить за ЖКХ нельзя. Пл... Ещё как можно. Несколько лет оплачиваю . И Сберспасибо ещё начисляют. Не вводите людей в заблуждение.
11:40:16 23-10-2023
В Казахстане энергокомпания за свой счет установила счетчики с автоматической передачей показаний, вот и всё.
14:05:36 23-10-2023
Гость (11:40:16 23-10-2023) В Казахстане энергокомпания за свой счет установила счетчики... Всё равно показания обсчитываются каждый месяц, нужно больше людей и зарплат, расходы на плечи потребителей. А при фиксированной сумме достаточно раз в год. Для начала можно раз в полгода
14:26:53 23-10-2023
Гость (14:05:36 23-10-2023) Всё равно показания обсчитываются каждый месяц, нужно больше... Не нужно там больше людей, программа всё пересчитывает, и даже сама дистанционно отключает, если вовремя не оплатил. Это все автоматизируется прекрасно
11:46:26 23-10-2023
А у нас планируют раскидать показания по отоплению на весь год, чтобы было незаметно повышение тарифов на тепло.
12:25:05 23-10-2023
Гость (11:46:26 23-10-2023) А у нас планируют раскидать показания по отоплению на весь ... С другой стороны, меньше будут платежи зимой, легче платить равномерно.
13:19:47 23-10-2023
Гость (12:25:05 23-10-2023) С другой стороны, меньше будут платежи зимой, легче платить ... И постепенно накидывать в квитанции одну-другую сотню...
19:51:02 23-10-2023
Гость (11:46:26 23-10-2023) А у нас планируют раскидать показания по отоплению на весь ... наш дом всегда платит круглый год и, знаете, это очень удобно. не нужно в отопительный сезон отдавать ползарплаты или пенсии.