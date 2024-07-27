Почему российский документальный фильм о Мариуполе не берут на ТВ и на стриминги?

Первую серию фильма "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидцев" 24 июля показали на Шукшинском кинофестивале, однако официально картина так нигде и не вышла

27 июля 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Кадр из фильма "У края бездны. Битва за Мариуполь" / Фото: realdoc.productions

Российский документальный фильм "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца" показали в Барнауле на Шукшинском кинофестивале. В настоящее время, кроме как на фестивалях, увидеть эту ленту больше нигде нельзя: уже два года создатели картины не могут договориться о демонстрации своего детища на государственных каналах и стримингах. О самом фильме и о том, почему он все еще не вышел в свет, рассказали режиссер картины Максим Фадеев и продюсер Сергей Белоус.

О чем фильм "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца"?

Фильм о взятии Мариуполя российской армией весной 2022 года. Снял его Максим Фадеев – независимый режиссер-документалист и оператор военной хроники, уроженец Донбасса. С мая 2014 года он освещает события в Донбассе, в том числе боевые действия в его родном Славянске. Всего в гуще боевых действий Фадеев сделал уже 17 фильмов. С Фадеевым с 2017 года работает продюсер и документалист Сергей Белоус, который также с 2014 года находится в Донбассе. Белоус – соавтор картины "У края бездны. Битва за Мариуполь".

Вся лента – это четыре документальных полнометражных фильма по два часа. В центре повествования – подразделение штурмового батальона "Сомали" из ДНР (батальон получил такое название из-за того, что в 2014 году его бойцы воевали буквально в сланцах и шортах. – Прим. ред.). Это подразделение Фадеев начал снимать еще в 2015 году. Отправился с ними и в Мариуполь, где провел 40 дней. Фильм состоит из четырех серий: "Прорыв к центру", "Спасение "Малого", "Выход к морю" и "На подступах к "Азовстали".

Все серии сняты от первого лица. Показаны как будни солдат, бравших город, так и переживания гражданских жителей, в том числе и детей. Много видов горящего Мариуполя, которые были сняты с дрона.

Первая серия под названием "Прорыв к центру", которую и показали на Шукшинском кинофестивале, дает представление о том, что такое военные действия, подчеркнул Фадеев.

"В Донбассе видел, как погибают не только люди, но и города. Это очень страшно. Парни, солдаты вернутся в общество, которое не будет знать, через что они прошли, что им пришлось вынести. И одна из целей – показать, как выглядит военный конфликт. Первая серия дает представление об этом. Хотя на самом деле о войне невозможно рассказать никакими средствами искусства, медиа, книжками. Потому что количество горя неизмеримо. И все, что ты можешь, – направить свой взгляд лишь на какую-то часть происходящего", – отметил он.

Сергей Белоус и Максим Фадеев / Фото: amic.ru

"Живы только те, кто получил ранение"

В картине нет главного героя. Как пояснил Максим Фадеев – по ходу съемок многие бойцы погибли, и их истории просто обрывались.

"В обычном фильме есть сюжет. Вы можете выбрать героя, начинаете его снимать, уже примерно представляете, что будет потом. В нашем случае герой по тем или иным причинам выбывает. Начинаете снимать другого – он тоже выбывает. Такая вот война. Сейчас из героев нашего фильма осталось всего несколько человек. Живы в основном только те, кто получил тяжелое ранение и потом год-два восстанавливался. Два героя, например, получили семь и восемь пулевых ранений. И к марту 2023 года личный состав "Сомали" сменился уже четыре раза. Если раньше он на 90% состоял из донбасских пацанов, то теперь на 90% состоит из российских ребят", – отметил Фадеев.

Фильм непростой. Много крови и смертей. Так, в одном из эпизодов пенсионерка сгорает в квартире заживо, в другом – семья на автомобиле попадает под обстрел, и русские солдаты помогают людям спастись, в третьем – бытовые разговоры ведутся на фоне умирающего мужчины.

После премьеры в Барнауле зрители некоторое время молчали от шока. И это нормальная реакция. Например, известный музыкант Вячеслав Бутусов после просмотра вообще "болел две недели" и под впечатлением написал песню, которая теперь звучит в конце ленты, рассказал Фадеев.

Фильм жестокий, признают режиссеры. Но, по их словам, именно такие сейчас нужны: чтобы общество проснулось и поняло, что прямо сейчас, не так уж и далеко, идут серьезные боевые действия. Кинематограф может дать понимание, что именно происходит на фронте, подчеркнул он. А лента "Битва за Мариуполь" показывает еще и взгляд на события со стороны местных жителей.

Максим Фадеев / Фото: amic.ru

Почему фильм показывают только на фестивалях?

Картину о Мариуполе сейчас нельзя посмотреть ни в интернете, ни на телевидении. Режиссеры очень хотят выпустить ленту "в народ", но пока показать ее удается только на кинофестивалях.

По словам Фадеева, в их фильме нет цензуры, какой-либо пропаганды, и режиссеры не пытались вставить его в какой-то формат. Поэтому он до сих пор и не вышел в широкий прокат или на стримингах, предполагает он.

"Были разные прецеденты. Сначала нам говорили, что на двухлетнюю годовщину боев в Мариуполе фильм должен выйти. Но он не вышел. Мы как рыбы на льду, с фильмом бьемся, ощущение, что никому он не нужен", – рассказали создатели.

Стриминги тоже отказываются размещать картину. Сейчас на онлайн-платформах в принципе нет фильмов о Донбассе, эта тема полностью игнорируется, уверены режиссеры. А вот украинские платформы при этом всячески готовы спонсировать подобный контент. И, например, активно пиарили свою "документалку" под названием "20 дней в Мариуполе", которая в итоге получила "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Сейчас киношники работают над тем, чтобы их фильм о Мариуполе все-таки увидела широкая публика. И в ближайшее время это может случиться.

"Вроде бы у нас есть договоренность на одном из самых высоких уровней о показе на ТВ-канале, на онлайн-платформах и в кинотеатрах. Пока это все неточно, уже третью неделю мы ждем встречи. На данный момент – на осень", – сказали авторы.

О том, как показали фильм в Барнауле, можно прочитать здесь.