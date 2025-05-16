Почему среди жителей Алтая популярны рейсы во Вьетнам и сколько стоит отдых?
Весной 2025 года возобновили чартеры из Барнаула в эту страну, расположенную на побережье Южно-Китайского моря
16 мая 2025, 13:15, ИА Амител
После долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса, жители Барнаула снова могут прямым рейсом улететь на отдых во Вьетнам. "Атмосфера" выяснила у руководителей туристических компаний, почему это направление очень востребовано и во сколько обойдется поездка.
Совладелица туристического агентства "Пятница" Елена Красулина отметила, что направление во Вьетнам стало доступно одним из последних среди популярных маршрутов Юго-Восточной Азии.
"Европа для нас сейчас практически закрыта – далеко, дорого и долго. Вьетнам стал той самой альтернативой, в которой мы так нуждались", – объяснила она.
Директор офиса продаж туроператора "Пегас-Туристик" Ольга Ришко указала, что в Нячанге в летние месяцы, с мая до середины октября, устанавливается идеальная погода для пляжного отдыха, без сильных волн.
"Это позволило туристам получить возможность отдохнуть на теплом море и насладиться доступными морепродуктами. В результате спрос на это направление резко возрос", – отметила собеседница.
Еще одно преимущество Вьетнама – отели, работающие по системе "все включено", которые делают курорт конкурентоспособным по сравнению с турецкими. Кроме того, страна привлекает экзотическими фруктами и теплой водой.
Директор компании "Вокруг света" Екатерина Савельева утверждает, что Вьетнам предлагает более доступный и разнообразный отдых, чем Таиланд.
"В Камрани можно насладиться безмятежностью на широких пляжах и в тени пышной зелени больших отелей. Нячанг же бурлит жизнью: здесь вас ждут яркие развлечения днем и ночью, красивая набережная и гастрономическое разнообразие. Все это делает отдых во Вьетнаме незабываемым и полным впечатлений", – подчеркнула она.
В Нячанге, если выбрать отель 3-4 звезды в центре, расположенный всего в 100 метрах от моря, тур на двоих на 12 дней обойдется примерно в 170-180 тысяч рублей. Если выбрать систему "все включено", то стоимость увеличится до 290-340 тысяч рублей.
13:18:59 16-05-2025
рискну предположить, что соотношение цена/качество, сильно лучше, чем сочИ с краснодарами и алтаями
14:13:47 16-05-2025
"После долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса, жители Барнаула"
нам только щас сообщили что квирус закончился???
15:45:53 16-05-2025
Musik (14:13:47 16-05-2025) "После долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса, жител... Вьетнам только сейчас нормально открылся для туристов, закрыт был именно из-за пандемии
17:04:38 16-05-2025
Гость (15:45:53 16-05-2025) Вьетнам только сейчас нормально открылся для туристов, закры... Упоротые не верят , что он вообще был
19:01:03 16-05-2025
Гость (15:45:53 16-05-2025) Вьетнам только сейчас нормально открылся для туристов, закры... штааааааа? несколько лет уже летают туда туристы. Из России нормальных вылетов не было (Ханой из Мск не в счет), поэтому и не летали.
Видимо, авиакомпании договориться не могли. Но через КЗ спокойно летали
14:18:13 16-05-2025
а говорят в Алтайском крае ЗП маленькие...
14:30:25 16-05-2025
А из Барнаула можно в Турцию улететь? По моему только во Вьетнам и Тайланд.
15:00:49 16-05-2025
Гость (14:30:25 16-05-2025) А из Барнаула можно в Турцию улететь? По моему только во Вье... случайно там минус поставила.. прстите... в турцию нет вылета..
14:34:04 16-05-2025
Потому что нет других международных рейсов из города?
14:45:08 16-05-2025
Гость (13:18:59 16-05-2025) рискну предположить, что соотношение цена/качество, сильно ...
100% лучше, чем сочИ, краснодАры и крымЫ. Вот только Европа, как ни крути, дальше от нас не стала. До Нячанга примерно 5200 км, до Лондона и Парижа примерно столько же, а это покрывает почти всю Европу за исключением Испании и Португалии.
15:47:55 16-05-2025
Вьетнам тоже совсем не близок, 7 с лишним часов лету, летали в Камрань из Барнаула, знаем. От нас все далеко и цены на авиабилеты от нас тоже конские.
17:06:16 16-05-2025
Гость (15:47:55 16-05-2025) Вьетнам тоже совсем не близок, 7 с лишним часов лету, летали... москвичам вообще лететь как на кубу
17:53:26 16-05-2025
Гость (15:47:55 16-05-2025) Вьетнам тоже совсем не близок, 7 с лишним часов лету, летали... нормальные цены. за всех то не говорите если вы раз за 5 лет накопите и потом жметесь
11:52:35 18-05-2025
Гость (17:53:26 16-05-2025) нормальные цены. за всех то не говорите если вы раз за 5 лет... Не у всех зарплата позволяет по три раза в год отдыхать
15:18:27 17-05-2025
Какие вьетнамцы молодцы. Еще недавно у нас учились, жарили селедку на сковородке, а теперь и технику выпускают, и туризм на высоте...
19:21:25 17-05-2025
По всем каналам пропаганда рождаемости, чествование семей, многодетных семей, а путёвочки считаем на двоих. Черкните цифры на семью из четверых или пятерых.
13:11:14 18-05-2025
Гость (19:21:25 17-05-2025) По всем каналам пропаганда рождаемости, чествование семей, м... Таблицу умножения купи, лапоть.
12:45:17 19-05-2025
Гость (13:11:14 18-05-2025) Таблицу умножения купи, лапоть. ... Можно просто выучить было..
Не благодари
08:59:58 18-05-2025
Про поездку многодетной семьи во Вьетнам верно отметили. На 20 дней посчитала бюджет с самым простым проживанием и минимум развлечений на 5 чел в 800 т.р. обойдется. Долететь туда ужас как дорого.
10:42:06 19-05-2025
Гость (08:59:58 18-05-2025) Про поездку многодетной семьи во Вьетнам верно отметили. На... А что вы детям во всех этих странах хотите показать? трансвеститов? да тараканами накормить?
12:36:29 18-05-2025
Отель , Citadines Bayfront NHA Trang 12 ночей в мае ,чартером от Anex tur,обошёлся в 186т.р. на двоих. Очень понравился отель.Советую 👍.