Весной 2025 года возобновили чартеры из Барнаула в эту страну, расположенную на побережье Южно-Китайского моря

16 мая 2025, 13:15, ИА Амител

Самолет / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса, жители Барнаула снова могут прямым рейсом улететь на отдых во Вьетнам. "Атмосфера" выяснила у руководителей туристических компаний, почему это направление очень востребовано и во сколько обойдется поездка.

Совладелица туристического агентства "Пятница" Елена Красулина отметила, что направление во Вьетнам стало доступно одним из последних среди популярных маршрутов Юго-Восточной Азии.

"Европа для нас сейчас практически закрыта – далеко, дорого и долго. Вьетнам стал той самой альтернативой, в которой мы так нуждались", – объяснила она.

Директор офиса продаж туроператора "Пегас-Туристик" Ольга Ришко указала, что в Нячанге в летние месяцы, с мая до середины октября, устанавливается идеальная погода для пляжного отдыха, без сильных волн.

"Это позволило туристам получить возможность отдохнуть на теплом море и насладиться доступными морепродуктами. В результате спрос на это направление резко возрос", – отметила собеседница.

Еще одно преимущество Вьетнама – отели, работающие по системе "все включено", которые делают курорт конкурентоспособным по сравнению с турецкими. Кроме того, страна привлекает экзотическими фруктами и теплой водой.

Директор компании "Вокруг света" Екатерина Савельева утверждает, что Вьетнам предлагает более доступный и разнообразный отдых, чем Таиланд.

"В Камрани можно насладиться безмятежностью на широких пляжах и в тени пышной зелени больших отелей. Нячанг же бурлит жизнью: здесь вас ждут яркие развлечения днем и ночью, красивая набережная и гастрономическое разнообразие. Все это делает отдых во Вьетнаме незабываемым и полным впечатлений", – подчеркнула она.

В Нячанге, если выбрать отель 3-4 звезды в центре, расположенный всего в 100 метрах от моря, тур на двоих на 12 дней обойдется примерно в 170-180 тысяч рублей. Если выбрать систему "все включено", то стоимость увеличится до 290-340 тысяч рублей.