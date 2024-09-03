В Алтайском крае стартовала премия "Народный знак качества"

Самые любимые компании снова будут выбирать жители региона

03 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

Региональный информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул объявили 3 сентября 2024 года старт третьей ежегодной премии "Народный знак качества". Этот проект обещает вновь стать одним из главных событий для жителей региона и местного бизнеса.

Это та самая премия?

Да, вы, конечно, слышали о "Народном знаке качества". Самый вкусный ресторан, самый надежный застройщик, самый опытный медицинский центр – премия охватывает большинство сфер жизни и бизнеса, предоставляя потребителям возможность выразить свое мнение и выбрать лучшие компании в различных категориях.

В этом году победителями станут 20 компаний. В 16 номинациях финалистов выберут жители региона с помощью народного голосования, а в четырех специальных номинациях победу определит экспертная комиссия. Этот подход позволяет честно и объективно оценить местные компании и их вклад в развитие региона.

Уже можно номинировать?

Да, во вторник, 3 сентября, в 10:00 на сайте народныйзнаккачества.рф появилась возможность для номинирования компаний. Условия все те же: любой желающий, включая сотрудников, может номинировать любые компании (ИП, ООО и т.д.), которые работают на территории Алтайского края. Помните, что одна номинация – одна компания. Это значит, что у каждого есть шанс выразить свою признательность и поддержать до 16 брендов, которые им близки и дороги. Заявки на участие можно подать до 2 октября 2024 года, а списки номинантов будут обновляться ежедневно после 10:00.

После завершения первого этапа 9 октября будут опубликованы шорт-листы из десяти самых популярных компаний в каждой номинации. Эти участники перейдут во второй этап, где и определятся победители. Организаторы подчеркивают, что в этой премии важно голосовать сердцем, ведь именно от голосов жителей зависит, кто получит народное признание.

А какие будут номинации?

В 2024 году будет 16 открытых номинаций:

"Официальный автодилер";

"Автосалон";

"Автосервис";

"Малоэтажное строительство";

"Застройщик";

"Медцентры";

"Мой бизнес";

"Центр дополнительного образования";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Продовольственная торговая сеть";

"Непродовольственная торговая сеть".

И четыре специальные номинации (за номинирование и определение победителей отвечают эксперты):

"Рекламодатель года";

"Персона Бизнес FM Барнаул";

"Ньюсмейкер года";

"Народная любовь года".

В списке номинаций есть нововведения. Например, номинацию "Застройщик года" разделили на две категории: "Малоэтажное строительство" и "Жилые комплексы". Это позволит более точно оценить достижения как крупных строительных компаний, так и небольших игроков рынка малоэтажной застройки, предоставляя равные шансы на победу в своей категории.

Премия "Народный знак качества" постоянно развивается и адаптируется к изменениям рынка и пожеланиям участников. Как рассказала руководитель проекта Татьяна Бондарева, организаторы каждый год вносят изменения в номинации.

"Одни из них оказываются не особенно популярными среди жителей и бизнеса, некоторые, наоборот, вводят по просьбе компаний и голосующих", – отмечает она.

А будут ли участвовать победители прошлых лет?

Нет, компании, которые победили в прошлом году, не могут участвовать в конкурсе в 2024-м, чтобы дать шанс другим.

Но у них будет не менее интересная роль в проекте – они станут амбассадорами. Эти компании будут активно продвигать премию, рассказывать о ее значимости, делиться своими историями успеха и объяснять, какие возможности открывает участие и победа в "Народном знаке качества".

Премия "Народный знак качества" – это не просто конкурс, это возможность для компаний продемонстрировать свои достижения и внести вклад в развитие региона, а для жителей Алтайского края – поддержать любимые бренды.