Любят бокс и кофе. Какие алтайские бизнесмены участвуют в "Народном знаке качества"

В рамках премии есть особая, персональная номинация для собственников бизнеса и топ-менеджеров от Business FM Барнаул

12 сентября 2024, 12:00, Александра Черданцева

Победитель в номинации "Персона Business FM Барнаул" в 2023 году Михаил Дыров / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края, а особенно Барнаула, сейчас активно номинируют любимые компании для участия в премии "Народный знак качества". В 2024 году номинаций будет 20. Одна из них – "Персона Business FM Барнаул". Ее участниками становятся известные в бизнес-кругах люди. На радио Business FM Барнаул (90,7 FM) они рассказывают о своих увлечениях, интересах, мировоззрении.

В специальной номинации уже приняли участие семь предпринимателей, собственников и управляющих. И большинство из них – женщины.

Мария Барсукова / Фото: Business FM Барнаул

Итак, представим участников номинации. На фото выше – генеральный директор интерьерного салона "Элитарный" Мария Барсукова. В эфире радио она рассказала, что для развития бизнеса активно продвигает личный бренд (свой 25-летний опыт и известность). Чтобы все успевать, Мария отказалась от малоэффективных задач и сконцентрировалась на самом важном. Работе посвящает много времени, но не забывает о семье и себе: раньше занималась йогой и боксом, теперь увлеклась хип-хопом. Любит кофе.

Ольга Сорокина / Фото: Business FM Барнаул

Аутсорсинговая компания "1+1" Ольги Сорокиной оказывает комплекс услуг, одно из главных направлений – бухгалтерия. Говорит, что женщины в этой сфере лучше мужчин, потому что более усидчивые и могут вынести высокий уровень нагрузки, а в бухгалтерии он именно такой. Самой Ольге хватает усидчивости и энтузиазма заниматься еще маркетингом и продвижением бренда: своего и компании. Она лично ведет социальные сети и активно участвует в бизнес-сообществах, проводит обучающие семинары. Ольга Сорокина уверена: чтобы быть успешным бизнесменом, нужно любить свое дело.

Анастасия Заводная / Фото: Business FM Барнаул

Продюсер личного бренда Анастасия Заводная помогает развиваться другим. Ее клиенты – предприниматели. И главный совет, который она им дает, – всегда пробовать что-то новое, смотреть на мир широко распахнутыми глазами. Это помогает не только зарабатывать, но и жить с удовольствием. Кстати, свои первые деньги Анастасия тратила на няню для ребенка, чтобы у нее было время зарабатывать на эту самую няню.

Марина Палагина / Фото: Business FM Барнаул

Бизнес Марины Палагиной – это ее любовь и ее энергия. Она основала академию духовного развития и женских фитнес-клубов BodyClub ("Боди клаб"). Марина считает, что главное – быть честной с собой и окружающими. Нужно понимать, чего ты хочешь от работы, от бизнеса на самом деле. Ведь как часто бывает: зарабатываешь деньги, переступая через себя, а в итоге не получаешь того, чего действительно хотел.

Евгения Вахрушева / Фото: Business FM Барнаул

И еще одна участница-девушка. Евгения Вахрушева основала и управляет несколькими бизнес-проектами: консалтингово-аутсорсинговая компания, клининговая компания, инновационный стартап и образовательные проекты. Как она столько всего успевает? Женщины – эти птички колибри, могут одновременно и работать, и успевать по дому, и заниматься детьми, отвечает Евгения. Свою работу она четко планирует, всегда составляет список задач. Главным качеством успешного предпринимателя считает умение собирать команду. Признается, что каждая ее неудача в бизнесе возникает из-за нехватки опыта. И каждый раз ущерб, странным образом, составляет около 700 тысяч рублей, будь то налоговая проверка или неудачные отношения с контрагентами. Но каждая ее неудача дает и новый опыт, потому что Евгения погружается в проблему, изучает ее.

Андрей Полюго / Фото: Business FM Барнаул

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго уверен: в бизнесе и в работе нужно быть честным, один раз обманешь – больше никто тебе не поверит. Сам он работает много, увлекается разведением пчел. Свою первую зарплату получил в сентябре 2000 года, когда устроился в водоканал. На эти 1050 рублей купил уголь, потому что жил в частном доме, где не было централизованного отопления. А еще там не было канализации. Он сам себе ее и выкопал – 60 метров за неделю.

Александр Беркутов / Фото: Business FM Барнаул

Заместитель директора по коммерческим вопросам компании "Управление ЖБИ 100" Александр Беркутов главными качествами успешного предпринимателя считает решительность и настойчивость. Сам он начинал с парикмахерского бизнеса, через десть лет перешел в строительную сферу. Уверен, что конкуренты – это не противники, а партнеры, которые помогают тебе развиваться. А вдохновляют его жена и двое детей.

И это не весь список претендентов на звание "Персона Business FM Барнаул". Жители региона услышат еще много интересных историй и, возможно, откроют для себя новые грани известных личностей. Выбирать победителя будут сами участники номинации. Слушайте Business FM Барнаул, читайте amic.ru и номинируйте любимые компании на сайте народныйзнаккачества.рф.

Организаторы премии "Народный знак качества": региональный информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул.

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