Более 600 млн рублей выделят из двух бюджетов на выборы президента в Алтайском крае

Из этой суммы почти 500 млн – федеральные средства

23 января 2024, 14:45, Анастасия Чебакова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На подготовку и проведение выборов президента Алтайскому краю из федерального бюджета выделили 484,5 млн рублей. Также регион в рамках софинансирования дополнительно направит 150 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

По словам Акимовой, из почти полумиллиарда рублей 80% уйдет на оплату труда членов участковых и территориальных избирательных комиссий. Часть из них – 142,4 млн рублей – ЦИК выделил региону в рамках проекта "ИнформУИК", предполагающий адресное оповещение избирателей о сроках, времени и месте голосования.

"При кажущихся очень значительных цифрах основные расходы связаны с работой по подготовке избирательного участка, с избирателем и проведением голосования", – пояснила председатель Акимова.

Отметим, что осенью 2023 года депутаты АКЗС внесли поправки, которые предусматривают возможность региона софинансировать выборы федерального уровня, в том числе президентские. Как сообщила глава избиркома, отвечая на вопрос amic.ru, объем средств, выделенных регионом на выборы главы государства, составляет 150 млн рублей. Деньги пойдут на информирование граждан и оснащение избирательных участков.

Таким образом, общий объем средств, которые направят из федерального и краевого бюджетов на проведение выборов в Алтайском крае, составит около 635 млн рублей.

Всего в единый день голосования (а если точнее, то три: 15, 16, 17 марта) в Алтайском крае откроется 1701 избирательный участок, на которых будут работать 15 тысяч членов комиссий. 17 из них будут функционировать в местах временного пребывания избирателей: 12 – в лечебных учреждениях Барнаула, 4 – в санаториях Белокурихи. Возможность проголосовать также будет у отбывающих наказание в следственном изоляторе № 1 Барнаула.

29 января начнется подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании и системе "мобильный избиратель". Чтобы стать участником ДЭГ, нужно подать заявку на "Госуслугах". Второй механизм подразумевает несколько способов: через МФЦ, "Госуслуги", ТИК, УИК (прием стартует 6 марта). Последний срок подачи заявлений – 11 марта. Всего отдать свой голос на выборах президента смогут 1 756 560 жителей региона, 56% из них проживают в городах, 44% – в сельской местности.