Почти 30 рейсов задержаны и отменены в Пулково из-за циклона "Фрэнсис"

Этот циклон также спровоцировал коллапс в московском аэропорту

10 января 2026, 22:15, ИА Амител

Уборка снега в аэропорту / Скрин из видео Северо-Западной транспортной прокуратуры

Циклон "Фрэнсис" вызывает хаос в авиасообщении на северо-западе России, где происходят задержки рейсов, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. В частности, с изменениями в расписании столкнулись пассажиры в аэропорту Пулково.

По данным ведомства, в Санкт-Петербурге задержаны 17 вылетов в Волгоград, Москву, Калининград, Дубай и другие города, а 12 рейсов отменены – в Москву, Стамбул и Чебоксары.

Проблемы затронули и другие регионы: в аэропорту Калининграда задерживаются 20 вылетов, в Мурманске – 5, в Сыктывкаре – 2.

«Причина – неблагоприятные метеоусловия и позднее прибытие воздушных судов», – говорится в сообщении.

Циклон "Фрэнсис" – один из самых снежных балканских вихрей, достигших Центральной России. Он принес в регион рекордное количество осадков – за сутки выпало до 65% от месячной нормы. Циклон сформировался над Балканским полуостровом. Одним из его последствий стал самый мощный за последние 56 лет снегопад в Москве, который привел к транспортному коллапсу в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево пассажиры часами ждут свой багаж и вынуждены спать прямо в терминале. Работу аэропорта парализовал аномальный снегопад. Часть багажных лент перестала работать, из-за чего людям пришлось ждать свои чемоданы по четыре часа и более.