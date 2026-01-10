Коллапс в Шереметьево: пассажиры часами ждут свой багаж и спят на полу

Причиной стал аномальный снегопад

10 января 2026, 09:30, ИА Амител

Пассажиры спят на полу / Фото: Telegram-канал Shot

В Шереметьево пассажиры часами ждут свой багаж и вынуждены спать прямо в терминале, сообщает Telegram-канал Shot. Работу аэропорта парализовал аномальный снегопад.

По данным канала, часть багажных лент не работает, из-за чего люди ожидают свои чемоданы по четыре часа и более. Самолеты продолжают прибывать, а табло с информацией о выдаче багажа перестало обновляться.

Уставшие пассажиры с детьми устраиваются на ночлег на полу, используя куртки вместо подушек, или занимают скамейки в зале. Проблемы усугубляются из-за сложностей с парковкой воздушных судов в условиях сильной метели.

Как ранее сообщало РБК, лента подачи багажа периодически останавливалась после выдачи лишь первых десятков чемоданов. Пассажирам предложили альтернативные варианты: заполнить заявку на доставку багажа на дом или вернуться за ним в другой день. Ространснадзор взял ситуацию под контроль и начал проверку.

Сильный снегопад, накрывший московский регион 8 и 9 января, стал основной причиной коллапса. Синоптики ожидают, что он должен закончиться 10 января.

