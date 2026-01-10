Коллапс в Шереметьево: пассажиры часами ждут свой багаж и спят на полу
Причиной стал аномальный снегопад
10 января 2026, 09:30, ИА Амител
В Шереметьево пассажиры часами ждут свой багаж и вынуждены спать прямо в терминале, сообщает Telegram-канал Shot. Работу аэропорта парализовал аномальный снегопад.
По данным канала, часть багажных лент не работает, из-за чего люди ожидают свои чемоданы по четыре часа и более. Самолеты продолжают прибывать, а табло с информацией о выдаче багажа перестало обновляться.
Уставшие пассажиры с детьми устраиваются на ночлег на полу, используя куртки вместо подушек, или занимают скамейки в зале. Проблемы усугубляются из-за сложностей с парковкой воздушных судов в условиях сильной метели.
Как ранее сообщало РБК, лента подачи багажа периодически останавливалась после выдачи лишь первых десятков чемоданов. Пассажирам предложили альтернативные варианты: заполнить заявку на доставку багажа на дом или вернуться за ним в другой день. Ространснадзор взял ситуацию под контроль и начал проверку.
Сильный снегопад, накрывший московский регион 8 и 9 января, стал основной причиной коллапса. Синоптики ожидают, что он должен закончиться 10 января.
В декабре во Вьетнаме несколько часов не выпускали из аэропорта в Камране самолет с пассажирами.
09:58:16 10-01-2026
Да уж...
10:21:20 10-01-2026
Ничего страшного, они же не на улице спят, а в тепле хоть и на полу.
12:12:16 10-01-2026
А могли бы дома на кроватке своей, но они выбрали путешествия, а это всегда приключения :)
14:45:28 10-01-2026
куда то прутся, с детьми. Поспите на полу, потом не захочется переться....
18:23:16 10-01-2026
Гость (14:45:28 10-01-2026) куда то прутся, с детьми. Поспите на полу, потом не захочетс... тем более педиатры в голос уже вопиют, что до 2,5 лет путешествия ВРЕДНЫ и крайне вредны для ребенка!!!
15:47:52 10-01-2026
Вчера только в новостях сообщали, что в аэропортах всё нормально, снегопад не повлиял.
18:24:01 10-01-2026
Гость (15:47:52 10-01-2026) Вчера только в новостях сообщали, что в аэропортах всё норма... не было такого...сразу же возвопили что завалило не справляются и сильнейший за 20 лет