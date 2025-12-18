Почти треть жителей Сибири планируют культурный отдых в новогодние каникулы

Опрос ВТБ показал высокий интерес сибиряков к театрам, кино и концертам

18 декабря 2025, 12:10, ИА Амител

Театр "Сказка" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

31% жителей Сибири намерены провести часть новогодних каникул на культурных мероприятиях. Такие данные получил ВТБ по итогам опроса, проведенного в декабре 2025 года. Еще 57% респондентов в Сибирском федеральном округе допускают, что посетят театры, музеи, кино или концерты, если найдут для себя интересные события в праздничных афишах.

Новогодняя культура

В целом по стране интерес к культурному досугу в праздники остается стабильно высоким. Уже 33% россиян заранее запланировали посещение культурных площадок в новогодние дни, а еще 49% не исключают такой возможности. Наиболее активными в этом плане оказались жители Южного федерального округа, где о планах культурного отдыха заявили 38% опрошенных, а также Урала и Москвы – по 36%.

Кино лидирует, музеи теряют позиции

Самой востребованной формой культурного отдыха этой зимой остается кино. По России походы в кинотеатры планируют 64% участников опроса, в Сибири этот показатель оказался немного выше – 65%. На втором месте концерты, которые собираются посетить 51% россиян и 46% жителей СФО. Театры выбирают 40% респондентов по стране.

Интерес к музеям и выставкам в Сибири оказался заметно ниже, чем в других регионах. Такие площадки планируют посетить лишь 23% сибиряков – это самый низкий показатель среди федеральных округов.

Семейный формат культурного досуга

Большинство участников опроса намерены разделить культурный отдых с близкими. В целом по стране 61% планируют посещать мероприятия с супругами, в Сибири – 57%. Почти половина россиян пойдут на культурные события с детьми, среди сибиряков таких 45%. С друзьями культурный досуг собираются провести 41% респондентов по стране и 39% – в СФО. С родителями на мероприятия отправятся около пятой части опрошенных, а 6% предпочитают посещать культурные события в одиночку.

По "Пушкинской карте"

Отдельное внимание участники опроса уделили "Пушкинской карте". Около 70% россиян считают, что благодаря ей культурные мероприятия стали доступнее для молодежи. Почти у 44% родителей дети уже пользуются картой, и в большинстве таких семей планируют задействовать ее именно в новогодние каникулы. Чаще всего по "Пушкинской карте" приобретают билеты в кино, театры, музеи и на концерты.

Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, жители страны все чаще выбирают культурный формат отдыха.

«Все больше россиян планируют проводить выходные не только активно, но и культурно – посетить музеи, театры, кино и концерты. Каждый третий участник нашего опроса планирует в этом году чаще ходить на культурные мероприятия и делать это всей семьей. В этом им помогает и "Пушкинская карта", которая открывает молодым людям доступ к самым популярным мероприятиям», – сказал Алексей Охорзин.

*Опрос прошел в декабре 2025 года, участие в нем приняли 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.