Синоптик рассказала, как изменится погода в регионе

27 января 2025, 13:10, ИА Амител

Оттепель. Фото: Алина Богомолова/amic.ru

Новая волна потепления со снегопадами придет в Алтайский край в конце января. С 28-го по 31-е число ночью на большей части территории региона столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов. И лишь местами они опустятся до -20. Днем ожидаются комфортные -5...-10°С. Почти весна в предгорных районах: там синоптики прогнозируют до -2°С. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"На большей части территории края ожидается неустойчивая погода со снегопадами. В первой половине недели они будут слабые и умеренные, а в четверг и в ночь на пятницу – сильной интенсивности. Ветер – 2-8 метров в секунду, возможны порывы 13-15 м/с. На дорогах местами будет сильная гололедица", – уточнила Людмила Сырых.

В ночь на 1 февраля в крае снова похолодает, при этом осадки сохранятся: температура опустится до -18...-23 градусов, местами до -28°С. Днем – от -7 до -12°С, местами до -17.