Под Барнаулом задержали криминальный дуэт, закопавший тысячу доз наркотика

Крупную партию метадона они забрали в Новосибирске и на арендованном автомобиле доставили в Барнаул

14 мая 2026, 11:29, ИА Амител

Под Барнаулом задержали криминальный дуэт / Фото: алтайское МВД

Полицейские с поличным задержали двух ранее судимых жителей Барнаула 42 и 36 лет с особо крупной партией метадона, сообщает региональное МВД.

Злоумышленников поймали сразу после того, как они оборудовали тайники в чаще на окраине поселка Лесного, расположенного неподалеку от Барнаула.

«Сведения о причастности задержанных к наркоторговле подтвердились в ходе изучения информации, хранящейся в их сотовых телефонах. В гаджетах мужчин имелись координаты и фотографии мест, куда они спрятали наркотические средства», — рассказали в ведомстве.

По этим координатам правоохранители обнаружили оборудованные криминальным дуэтом схроны, в которых находились четыре свертка с метадоном общим весом около 400 граммов — это более тысячи доз.

В ходе допроса задержанные признались, что работают на теневой онлайн-наркомаркет с декабря 2025 года в качестве оптово-розничных закладчиков. Крупную партию метадона они забрали в Новосибирске и на арендованном автомобиле доставили в Барнаул.

Ранее двоюродных братьев-закладчиков с крупной партией наркотиков двух видов поймали в Барнауле. Они признались, что занимались распространением наркотиков на территории города с октября 2025 года.