Под Барнаулом задержали криминальный дуэт, закопавший тысячу доз наркотика
Крупную партию метадона они забрали в Новосибирске и на арендованном автомобиле доставили в Барнаул
14 мая 2026, 11:29, ИА Амител
Полицейские с поличным задержали двух ранее судимых жителей Барнаула 42 и 36 лет с особо крупной партией метадона, сообщает региональное МВД.
Злоумышленников поймали сразу после того, как они оборудовали тайники в чаще на окраине поселка Лесного, расположенного неподалеку от Барнаула.
«Сведения о причастности задержанных к наркоторговле подтвердились в ходе изучения информации, хранящейся в их сотовых телефонах. В гаджетах мужчин имелись координаты и фотографии мест, куда они спрятали наркотические средства», — рассказали в ведомстве.
По этим координатам правоохранители обнаружили оборудованные криминальным дуэтом схроны, в которых находились четыре свертка с метадоном общим весом около 400 граммов — это более тысячи доз.
В ходе допроса задержанные признались, что работают на теневой онлайн-наркомаркет с декабря 2025 года в качестве оптово-розничных закладчиков. Крупную партию метадона они забрали в Новосибирске и на арендованном автомобиле доставили в Барнаул.
Ранее двоюродных братьев-закладчиков с крупной партией наркотиков двух видов поймали в Барнауле. Они признались, что занимались распространением наркотиков на территории города с октября 2025 года.
16:05:01 14-05-2026
лесной это город
21:07:39 14-05-2026
гость (16:05:01 14-05-2026) лесной это город... Лесной неподалеку от Барнаула есть в Первомайском районе,
20:45:33 14-05-2026
Даже год не "проработали"…
13:40:03 16-05-2026
На каторгу их надо пожизненную. Для общества ничего полезного уже не принесут.