В Барнауле два молодых мигранта гуляли по городу с 4,5 кг наркотиков в рюкзаке

Один из наркосбытчиков — студент местного вуза

29 апреля 2026, 12:45, ИА Амител

В Барнауле пытались распространить наркотики / Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле задержали двух уроженцев Центральной Азии, которые из Новосибирска привезли крупную партию наркотиков, сообщает алтайское МВД.

«При досмотре иностранцев в возрасте 20 лет и 21 года правоохранители обнаружили в рюкзаке три свертка с порошкообразным содержимым. Экспертиза подтвердила, что это производное N-метилэфедрона массой более 4,5 кг», — рассказали в ведомстве.

Задержанные работали оптовыми курьерами. Крупную партию "соли" они забрали в Новосибирске и на личном автомобиле доставили в Барнаул для распространения через закладки.

Один из наркосбытчиков — студент местного вуза. Оба иностранца находились в России на законных основаниях.

Ранее в Барнауле оперативники задержали двух уроженцев ближнего зарубежья при формировании тайников-закладок с "синтетикой". Один из них на территории России находился незаконно.