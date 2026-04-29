В Барнауле два молодых мигранта гуляли по городу с 4,5 кг наркотиков в рюкзаке

Один из наркосбытчиков — студент местного вуза

29 апреля 2026, 12:45, ИА Амител

В Барнауле пытались распространить наркотики / Фото: 22.мвд.рф
В Барнауле задержали двух уроженцев Центральной Азии, которые из Новосибирска привезли крупную партию наркотиков, сообщает алтайское МВД.

«При досмотре иностранцев в возрасте 20 лет и 21 года правоохранители обнаружили в рюкзаке три свертка с порошкообразным содержимым. Экспертиза подтвердила, что это производное N-метилэфедрона массой более 4,5 кг», — рассказали в ведомстве.

Задержанные работали оптовыми курьерами. Крупную партию "соли" они забрали в Новосибирске и на личном автомобиле доставили в Барнаул для распространения через закладки.

Один из наркосбытчиков — студент местного вуза. Оба иностранца находились в России на законных основаниях.

Ранее в Барнауле оперативники задержали двух уроженцев ближнего зарубежья при формировании тайников-закладок с "синтетикой". Один из них на территории России находился незаконно.

Комментарии 6

Гость

12:50:55 29-04-2026

Странно, телеграм заблокировали, а они всё равно есть

Афиноген

15:57:19 29-04-2026

Гость (12:50:55 29-04-2026) Странно, телеграм заблокировали, а они всё равно есть... причем тут телеграм?

Гость

13:15:57 29-04-2026

Очень "ценные специалисты" из зарубежья

Гость

13:42:22 29-04-2026

они сюда для этого и приезжают
насвай и прочая хрень

Гость

16:03:49 29-04-2026

Гость (13:42:22 29-04-2026) они сюда для этого и приезжаютнасвай и прочая хрень... Насвай и то, что они притащили из Новосиба - это как телега и космический корабль.

Гость

22:41:11 29-04-2026

Это вот такие лучшие умы привлекают всякие агу в страну?

