В Барнауле два молодых мигранта гуляли по городу с 4,5 кг наркотиков в рюкзаке
Один из наркосбытчиков — студент местного вуза
29 апреля 2026, 12:45, ИА Амител
В Барнауле задержали двух уроженцев Центральной Азии, которые из Новосибирска привезли крупную партию наркотиков, сообщает алтайское МВД.
«При досмотре иностранцев в возрасте 20 лет и 21 года правоохранители обнаружили в рюкзаке три свертка с порошкообразным содержимым. Экспертиза подтвердила, что это производное N-метилэфедрона массой более 4,5 кг», — рассказали в ведомстве.
Задержанные работали оптовыми курьерами. Крупную партию "соли" они забрали в Новосибирске и на личном автомобиле доставили в Барнаул для распространения через закладки.
Один из наркосбытчиков — студент местного вуза. Оба иностранца находились в России на законных основаниях.
Ранее в Барнауле оперативники задержали двух уроженцев ближнего зарубежья при формировании тайников-закладок с "синтетикой". Один из них на территории России находился незаконно.
12:50:55 29-04-2026
Странно, телеграм заблокировали, а они всё равно есть
15:57:19 29-04-2026
Гость (12:50:55 29-04-2026) Странно, телеграм заблокировали, а они всё равно есть... причем тут телеграм?
13:15:57 29-04-2026
Очень "ценные специалисты" из зарубежья
13:42:22 29-04-2026
они сюда для этого и приезжают
насвай и прочая хрень
16:03:49 29-04-2026
Гость (13:42:22 29-04-2026) они сюда для этого и приезжаютнасвай и прочая хрень... Насвай и то, что они притащили из Новосиба - это как телега и космический корабль.
22:41:11 29-04-2026
Это вот такие лучшие умы привлекают всякие агу в страну?