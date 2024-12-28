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Под Бийском столкнулись 29 автомобилей

Транспортным средствам нанесен сильный ущерб

28 декабря 2024, 18:38, ИА Амител

Массовое ДТП в Бийском районе / Фото: t.me/gibdd22
Массовое ДТП в Бийском районе / Фото: t.me/gibdd22

В Бийском районе Алтайского края 28 декабря около 13:30 произошло крупное ДТП, в котором столкнулись 29 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

По предварительной информации, пострадавших нет, однако значительный ущерб нанесен транспортным средствам. Среди столкнувшихся автомобилей есть как легковушки, так и грузовики.

Причиной инцидента стали сложные дорожные условия и недостаточная видимость. Водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением и врезался в машину, двигавшуюся впереди.

"Это привело к цепной реакции: водители следовавших позади автомобилей не успели среагировать и допустили столкновения", – рассказали в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают семь экипажей ДПС. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность дорожного движения, оформляют аварию и направляют транспорт в объезд. Для помощи водителям и пассажирам в районе ДТП организован пункт обогрева.

На происшествие прибыли пожарные. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края. Спасатели отметили, что движение на автодороге затруднено, было организовано реверсивное движение. 

Бийск ДТП чрезвычайное происшествие

Комментарии 11

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Санька

19:23:49 28-12-2024

Не соблюдают дистанцию

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Э

20:06:54 28-12-2024

Санька (19:23:49 28-12-2024) Не соблюдают дистанцию ... фаза пешихода, они все сделали всё возможное, что бы не пострадали не они, не окружающие. А железо правтся. И деньги зарабатываются. Удивительно но прекрасно что без жертв

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Жора

21:26:53 28-12-2024

Э (20:06:54 28-12-2024) фаза пешихода, они все сделали всё возможное, что бы не пост... Повезло.

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Rider

20:17:57 28-12-2024

Видел когда проезжал мимо, жуть. И вся дорога - жуть, мгла белая.

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Жора

21:29:41 28-12-2024

Rider (20:17:57 28-12-2024) Видел когда проезжал мимо, жуть. И вся дорога - жуть, мгла б... постарался побыстрее проехать?

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Гость

23:25:28 28-12-2024

Жора (21:29:41 28-12-2024) постарался побыстрее проехать?... закрыв глаза от страха

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Гость

20:30:12 28-12-2024

Если бы на авто стояли радары, как это есть на продвинутых машин, то столкновений такого количества машин не было. Ездим на допотопных "бричках".

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Жора

21:26:06 28-12-2024

Гость (20:30:12 28-12-2024) Если бы на авто стояли радары, как это есть на продвинутых м... если бы продвинутые включали задний противотуманный фонарь на допотопных бричках и не летели шары вылупив в условиях недостаточной видимости. А так да, радары надо в бошки вбивать.

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Гость

21:32:32 28-12-2024

Гость (20:30:12 28-12-2024) Если бы на авто стояли радары, как это есть на продвинутых м... Радары снизили бы тормозной путь? Ну увидели бы водители аварию заранее, так задние все равно в остановившихся влетели бы. Нужно соблюдать скоростной режим, тем более при таких погодных условиях, а не лететь сломя
голову. Ну и по поводу продвинутых машин: в какой стране мира используется хотя бы 80% продвинутых от всего количества автомобилей? Попробую угадать - ни в какой. Верно?

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Russkiy

22:37:48 28-12-2024

Если соблюдать безопасную дистанцию и скорость, то можно успеть среагировать и не допустить столкновения. И погодные условия здесь ни причём. Для каждых условий своя скорость и дистанция. Почему сотрудники ГАИ этого не понимают... И не надо надеяться на электронных помощников. Они только на малых скоростях работают, а на больших - законы физики в основном...

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Гость

19:04:02 29-12-2024

Russkiy (22:37:48 28-12-2024) Если соблюдать безопасную дистанцию и скорость, то можно усп... Адаптивный круиз в помощь

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