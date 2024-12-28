Под Бийском столкнулись 29 автомобилей

Транспортным средствам нанесен сильный ущерб

28 декабря 2024, 18:38, ИА Амител

Массовое ДТП в Бийском районе / Фото: t.me/gibdd22

В Бийском районе Алтайского края 28 декабря около 13:30 произошло крупное ДТП, в котором столкнулись 29 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

По предварительной информации, пострадавших нет, однако значительный ущерб нанесен транспортным средствам. Среди столкнувшихся автомобилей есть как легковушки, так и грузовики.

Причиной инцидента стали сложные дорожные условия и недостаточная видимость. Водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением и врезался в машину, двигавшуюся впереди.

"Это привело к цепной реакции: водители следовавших позади автомобилей не успели среагировать и допустили столкновения", – рассказали в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают семь экипажей ДПС. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность дорожного движения, оформляют аварию и направляют транспорт в объезд. Для помощи водителям и пассажирам в районе ДТП организован пункт обогрева.

На происшествие прибыли пожарные. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края. Спасатели отметили, что движение на автодороге затруднено, было организовано реверсивное движение.