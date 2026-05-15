Под снос. Павильон кофейни рядом со строящимся ЦУМом в Барнауле полностью опустел

Постройка изначально была временная

15 мая 2026, 11:29, ИА Амител

Павильон кофейни Travelers Coffee / Фото: amic.ru

В Барнауле закрылся павильон кофейни Travelers Coffee на проспекте Ленина, 57. Из помещения уже полностью вывезли мебель и оборудование, а летняя веранда огорожена цепочкой. Данная постройка, как ранее пояснял собственник участка Евгений Ракшин, изначально являлась временной и теперь подлежит демонтажу ради благоустройства прилегающей к ЦУМу территории.

Напомним, на днях на этом участке пешеходной зоны смонтировали новую крытую защитную галерею. Деревянный настил и металлический каркас установили вплотную к проезжей части проспекта Ленина для обеспечения безопасности прохожих. Снос пустующего павильона станет следующим этапом подготовки площадки к дальнейшим строительным работам.