НОВОСТИОбщество

У стройплощадки ЦУМа в Барнауле монтируют новый защитный коридор. Фото

Конструкция расположилась прямо на проспекте Ленина

14 мая 2026, 13:05, ИА Амител

Новый забор у стройки ЦУМа / Фото: amic.ru

На проспекте Ленина у стройки ЦУМа появилась новая защитная пешеходная галерея. Деревянный настил и металлический каркас будущего коридора смонтировали вплотную к проезжей части, практически не оставляя свободного места на тротуаре.

Планирует ли застройщик полностью перекрыть оставшуюся часть пешеходной зоны и расширить забор стройки до границ этого навеса, пока неизвестно. Сейчас коридор находится в процессе сборки — на деревянных досках основания еще лежат приготовленные профили и крепежные элементы, которые рабочим только предстоит установить.

Напомним, ранее собственник участка Евгений Ракшин рассказал, что в планах инвестора значится снос соседнего торгового павильона, в котором сейчас располагается кофейня Travelers Coffee. Подобный шаг позволит полностью освободить и благоустроить прилегающую к новому комплексу территорию в едином стиле.

Активная фаза строительства нового общественно-делового центра началась на месте снесенного универмага в ноябре прошлого года. Сейчас конструкции здания уже поднялись до третьего уровня. Согласно паспорту объекта, полностью завершить масштабный проект с гостиницей и ресторанами планируется к маю 2028 года.

Павильон Traveler’s Coffee / Фото: amic.ru

В Барнауле снесут павильон Traveler’s Coffee перед строящимся ЦУМом

Как отметил Евгений Ракшин, это изначально была "временная постройка"
НОВОСТИБарнаул

Барнаул строительство недвижимость
       

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:49:58 14-05-2026

Ёлочки жалко

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Буревестник

17:47:33 14-05-2026

А людей?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:24 14-05-2026

Буревестник (17:47:33 14-05-2026) А людей?... А люди без соли доедают.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров