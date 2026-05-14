У стройплощадки ЦУМа в Барнауле монтируют новый защитный коридор. Фото

Конструкция расположилась прямо на проспекте Ленина

14 мая 2026, 13:05, ИА Амител

Новый забор у стройки ЦУМа / Фото: amic.ru

На проспекте Ленина у стройки ЦУМа появилась новая защитная пешеходная галерея. Деревянный настил и металлический каркас будущего коридора смонтировали вплотную к проезжей части, практически не оставляя свободного места на тротуаре.

Планирует ли застройщик полностью перекрыть оставшуюся часть пешеходной зоны и расширить забор стройки до границ этого навеса, пока неизвестно. Сейчас коридор находится в процессе сборки — на деревянных досках основания еще лежат приготовленные профили и крепежные элементы, которые рабочим только предстоит установить.

Напомним, ранее собственник участка Евгений Ракшин рассказал, что в планах инвестора значится снос соседнего торгового павильона, в котором сейчас располагается кофейня Travelers Coffee. Подобный шаг позволит полностью освободить и благоустроить прилегающую к новому комплексу территорию в едином стиле.

Активная фаза строительства нового общественно-делового центра началась на месте снесенного универмага в ноябре прошлого года. Сейчас конструкции здания уже поднялись до третьего уровня. Согласно паспорту объекта, полностью завершить масштабный проект с гостиницей и ресторанами планируется к маю 2028 года.