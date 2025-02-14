"Подарком буду я". Бизнесмены Барнаула рассказали, что подарят любимым 14 февраля

Деловые жители краевой столицы в качестве презентов подготовили сладости, цветы, ужин и прочие приятные мелочи

14 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: freestocks / unsplash.com

День святого Валентина – праздник неоднозначный. Свободные люди в эту дату надеются найти любовь, семейные – укрепить отношения, а некоторые и вовсе не считают его праздником. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поинтересовалась мнением деловых людей о 14 февраля.

Собственник и руководитель фитнес-клуба GravityFit Олеся Кравченко призналась, что нейтрально относится ко Дню влюбленных, но считает, что "нужно использовать любой инфоповод, для того чтобы сделать приятное своим близким". "У меня мальчишки и, как правило, мои валентинки – это вкусняшки. И в этом году это будет клубника в шоколаде и муссовые десерты в виде сердечек", – рассказала она.

Андрей Суртаев из группы компаний "Алгоритм" считает, что любовь надо доказывать делом каждый день, а не в какой-то конкретный праздник.

"Лучше делать приятное для любимого человека ежедневно, чем копить это и сделать один раз в год красивый романтический поступок", – отметил он.

Руководитель рекламного агентства Наталья Кротова рассказала, что отмечает с мужем этот праздник на протяжении 15 лет. "И поскольку он [супруг] запускает свое направление в бизнесе, то в этом году в качестве подарка я готовлю роллап", – поделилась Наталья.

Дизайнер-модельер женской одежды и автор бренда Елена Воронкова также положительно относится ко Дню святого Валентина.

"14 февраля для меня – это такой день, когда женской сексуальной энергии через край. Он наполнен такой игривостью. И обязательно будет вечер с романтическим ужином, а подарком буду я для своего любимого супруга", – рассказала Елена.

Автор телеграм-канала "Психолог с усами" Сергей Пучков считает, что 14 февраля "жизнь подкидывает такой шанс проявить себя": "Нарисуй валентинку, подготовь сообщение о дружбе, об отношениях, о симпатии, прояви себя. Всех с днем Валентина!"

Юлия Вафина из компании "Шаромания" также будет отмечать этот праздник. "Это же дополнительный повод сказать приятные слова своим любимым. Я очень люблю праздники. Отмечаем в Горном Алтае, на базе: романтика, свечи, торт, ну и, конечно же, шарики", – говорит Юлия.

Руководитель отдела продаж типографии "Корвус" Татьяна Долматова на 14 февраля получила "мегабомбический подарок". "И уже сегодня ночью я улетаю в Москву, для того чтобы обучаться танцам, способствующим укреплению семейных взаимоотношений", – рассказала она.

Директор по развитию Института кадровых технологий Дмитрий Звонов заявил, что уже выбрал "уютный и романтичный досуг" для жены.

"Ну, например, это может быть ужин в любимом ресторане или домашний вечер с совместным приготовлением вкусного блюда. Также это может быть киносеанс с просмотром романтических фильмов или мы можем с ней прогуляться по городу. Ну а если ей захочется чего-то более активного, то можно организовать поездку на природу или посетить какой-нибудь там мастер-класс по приготовлению итальянской пиццы", – прикинул Дмитрий.

Для практикующего юриста Дениса Наземцева 14 февраля – это также дополнительный повод порадовать жену небольшим подарком и цветами. "Мне кажется, что предприниматели постоянно живут в рабочих процессах, такие маленькие праздники выдергивают из рутины и дают повод задуматься о тех, для кого мы работаем, и постараться их порадовать", – полагает он.