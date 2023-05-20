Всего ЦИК РФ распределил 2000 КОИБов по 39 регионам

20 мая 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край в ближайшее время бесплатно получит от Москвы 80 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Решение приняли на заседании Центризбиркома 17 мая. "Электронные урны" крайизбирком планирует использовать уже в сентябре в ходе единого дня голосования 2023. Об этом amic.ru рассказала председатель КИК Ирина Акимова.

Больше всех в Сибири

Всего Москва передала ЦИК 2000 КОИБов, все они были выпущены в 2017 году. По решению Центризбиркома, КОИБ получат 39 регионов. Больше всех направят в Красноярский край – 160 штук, меньше всех достанется Ивановской области и Марий Эл – по 15 штук. Алтайский край получит 80 КОИБов. Томская область, Иркутская область и Кузбасс получат по 40 КОИБов, Новосибирская область – 50, Хакасия – 20.

Отметим, что в среднем цена одного комплекса составляет около 200 тысяч рублей.

Какие КОИБы используют в Алтайском крае

Сейчас Алтайский край располагает 208 КОИБами образца 2010 года. Все они применялись в ходе ЕДГ-2021 (выборы в Госдуму и АКЗС). Как правило, КОИБы распределяли между крупнейшими городами, там, где проживает больше всего избирателей: Барнаулом, Бийском, Рубцовском и Новоалтайском. Частично комплексы применяли и на муниципальных выборах в 2022 году. Например, в Барнауле более 30% участков (101 УИК) использовали "электронные урны". Данные КОИБы были выпущены ещё в 2010 году, номинальный срок их эксплуатации составлял изначально 10 лет, но затем был продлён, объяснила Акимова. Все комплексы, которыми располагает Алтайский край, находятся в очень хорошем состоянии, уточнила председатель крайизбиркома. Стоимость КОИБа образца 2010 года составляет около 100 тысяч рублей.

Где будут применять новые КОИБы

Ирина Акимова отметила, что все комплексы обработки избирательных бюллетеней (после пополнения из Москвы их станет 288 штук) КИК намерен задействовать на сентябрьских выборах. Напомним, 10 сентября, в единый день голосования, в Алтайском крае предстоит выбрать губернатора, а также глав сельсоветов, депутатов районного и поселкового уровня. Таких кампаний в 2023 году будет относительно немного. Во всяком случае, на порядок меньше, чем в ходе осеннего ЕДГ-2022, ставшего одной из самых масштабных кампаний муниципального уровня по всей России. Так, ближайшей осенью предстоит избрать депутатов Косихинского и Красногорского райсоветов, депутатов Змеиногорского горсовета, а также примерно 300 сельских депутатов и около 40 глав сельсоветов.

Губернаторская кампания может обойтись краевому бюджету в 350 млн рублей.