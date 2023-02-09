Что такое подчищающая иммунизация против кори и как её пройти?

В начале 2023 года инфекцию выявили в ряде регионов, в том числе и в Алтайском крае

09 февраля 2023, 06:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

После выявления большого количества случаев кори в российских регионах собрались провести подчищающую иммунизацию. Федеральный Роспотребнадзор порекомендовал всем субъектам РФ заняться вопросом вакцинации против кори. В соседней Новосибирской области уже даже заявили, когда именно начнут иммунизацию.

О том, что такое подчищающая иммунизация, когда она начнётся и кому нужно её пройти, – в материале amic.ru.

1 Что такое подчищающая иммунизация против кори? Так называют прививочную кампанию, которая должна закрыть "пробелы" в коллективном иммунитете. Несмотря на высокую иммунную прослойку против кори, в России всё равно остаются люди, которые не прошли вакцинацию. Подчищающая иммунизация проводится, чтобы привить и эти категории людей. Так коллективный иммунитет укрепится ещё больше, а инфекция будет распространяться медленнее.

2 Зачем в России потребовалась подчищающая иммунизация против кори? В январе 2023 года в ряде российских регионов выявили большое количество заболевших корью. Например, в Новосибирской области зафиксировали более 60 случаев. Несколько инфицированных появились и в Алтайском крае. Также вспышки зафиксировали в Хабаровском крае, Самарской и Волгоградской областях и в Дагестане. Как пояснил amic.ru инфекционист Валерий Шевченко, большую долю заболевших составляют лица цыганской национальности. Как правило, они ведут кочевой образ жизни и практически не обращаются за медицинской помощью. Соответственно, вакцинацию против кори подавляющее большинство из них не проходило. Чтобы свести дальнейшее распространение кори к минимуму, санитарные власти и решили провести подчищающую иммунизацию.

3 В каких регионах проводят подчищающую иммунизацию против кори? Как следует из публикации пресс-службы Роспотребнадзора, подчищающую вакцинацию рекомендовано провести всем субъектам РФ. В проекте постановления главного санитарного врача страны Анны Поповой (документ ещё не принят) также указано, что прививать население будут во всех регионах без исключения.

4 Когда в России начнётся подчищающая иммунизация? Из постановления главы Роспотребнадзора следует, что подчищающую иммунизацию в России начнут проводить с 3 апреля 2023 года.

5 Кому нужно пройти подчищающую вакцинацию от кори? Всем, кто не проходил вакцинацию в детстве и не болел корью. Планово прививку ставят дважды: в год и в шесть лет. Но некоторые по каким-то причинам так и не привились. Кроме того, есть люди, которые поставили только один укол. С медицинской точки зрения они считаются недопривитыми и не имеют полноценной защиты от инфекции. На эти категории граждан и нацелена подчищающая иммунизация против кори.

6 Я не помню, прививался ли от кори. Как узнать, нужна ли мне иммунизация? Отметки о прохождении вакцинации должны быть в ваших сертификате о прививках и медкарте. Если этих записей нет, человек считается непривитым и ему нужно вакцинироваться. Если вы сомневаетесь, ставили ли вам прививку, можно сдать тест на антитела. Как рассказала amic.ru эпидемиолог Ирина Переладова, такие исследования проводят в барнаульском Центре гигиены и эпидемиологии. Но заплатить за это придётся из своего кармана: анализ стоит 672 рубля. Зато вы точно будете знать, нужна ли вам прививка от кори.

7 Что за вакцину используют для подчищающей иммунизации против кори? Это та же самая вакцина, которой всех прививают от кори ещё в детстве. Препарат не имеет названия – просто противокоревая прививка. Это живая вакцина, в основе которой лабораторно ослабленный настоящий вирус. Такая вакцинация даёт защиту от инфекции на всю жизнь.