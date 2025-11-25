Подготовка к строительству обхода Бийска начнется в 2026 году. Что известно о проекте
Завершить объект планируют не раньше 2030 года
25 ноября 2025, 06:15, ИА Амител
Подготовительные работы по строительству новой дороги в обход города Бийска в Белокуриху начнут в 2026 году. К основным же приступят только в 2027-м. Об этом 21 ноября журналистам сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.
Какие работы пройдут в 2026 году?
В настоящее время специалисты ведомства уже разработали схему будущей дороги. Известно, какие участки пойдут по застройку. Среди них земли лесного фонда, что немного ограничивает дорожников.
В 2026 году, отметил Андрей Подолян, пройдет подготовка, чтобы потом начать реализовывать этот масштабный проект.
«Мы запустим большие потоки транспорта в обход Бийска, чтобы они напрямую шли в сторону Белокурихи», – пояснил министр.
Чем известен проект?
Новая автодорога соединит трассы Р-256 "Чуйский тракт" и К-06 Бийск – Белокуриха. Реализация проекта пройдет в рамках новой индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.
Протяженность дороги составит более семи километров, и она будет иметь статус региональной. Проект будущей трассы уже готов. После завершения работ можно будет проехать из Барнаула в Белокуриху, минуя Бийск.
На реализацию проекта потребуется несколько миллиардов рублей. Сдать новую развязку намерены в 2030 году.
09:38:16 25-11-2025
Когда проект в обход Барнаула запустят ? Со Змеиногорского тракта на Павловский.
10:07:41 25-11-2025
Гость (09:38:16 25-11-2025) Когда проект в обход Барнаула запустят ? Со Змеиногорского т... Как в Китае, над всем городом по высокому мосту.
11:30:15 25-11-2025
Гость (10:07:41 25-11-2025) Как в Китае, над всем городом по высокому мосту.... а можт им как у нас - метро ископать?
09:38:30 25-11-2025
А в столице Алтайского Края не хотят построить объездную????
10:14:19 25-11-2025
Схему объезда из принципа не публикуете что ли? Или ее нет?
10:31:07 25-11-2025
Гость (10:14:19 25-11-2025) Схему объезда из принципа не публикуете что ли? Или ее нет?... уже 10 раз публиковали
12:16:00 25-11-2025
Зряшная затея. Деньги на ветер. Как ездили через Бийск, так и будут ездить. Когда мост чинили - ездили по объездной - долго, уныло, в выходные пробки, никаких удобств, даже пирожка не съешь.
12:26:01 25-11-2025
Гость (12:16:00 25-11-2025) Зряшная затея. Деньги на ветер. Как ездили через Бийск, так ... Уже неактуалочка. На кольце у с.Первомайское- Бийск сделали придорожный комплекс с кафашеками АЗС и пирожками.
"Ярмарка Шепот гор"