Подготовка к строительству обхода Бийска начнется в 2026 году. Что известно о проекте

Завершить объект планируют не раньше 2030 года

25 ноября 2025, 06:15, ИА Амител

Дорога в Бийске / Фото: Минтранс Алтайского края

Подготовительные работы по строительству новой дороги в обход города Бийска в Белокуриху начнут в 2026 году. К основным же приступят только в 2027-м. Об этом 21 ноября журналистам сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.

Какие работы пройдут в 2026 году?

В настоящее время специалисты ведомства уже разработали схему будущей дороги. Известно, какие участки пойдут по застройку. Среди них земли лесного фонда, что немного ограничивает дорожников.

В 2026 году, отметил Андрей Подолян, пройдет подготовка, чтобы потом начать реализовывать этот масштабный проект.

«Мы запустим большие потоки транспорта в обход Бийска, чтобы они напрямую шли в сторону Белокурихи», – пояснил министр.

Чем известен проект?

Новая автодорога соединит трассы Р-256 "Чуйский тракт" и К-06 Бийск – Белокуриха. Реализация проекта пройдет в рамках новой индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

Протяженность дороги составит более семи километров, и она будет иметь статус региональной. Проект будущей трассы уже готов. После завершения работ можно будет проехать из Барнаула в Белокуриху, минуя Бийск.

На реализацию проекта потребуется несколько миллиардов рублей. Сдать новую развязку намерены в 2030 году.