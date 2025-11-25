НОВОСТИТранспорт

Подготовка к строительству обхода Бийска начнется в 2026 году. Что известно о проекте

Завершить объект планируют не раньше 2030 года

25 ноября 2025, 06:15, ИА Амител

Дорога в Бийске / Фото: Минтранс Алтайского края
Дорога в Бийске / Фото: Минтранс Алтайского края

Подготовительные работы по строительству новой дороги в обход города Бийска в Белокуриху начнут в 2026 году. К основным же приступят только в 2027-м. Об этом 21 ноября журналистам сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.

Какие работы пройдут в 2026 году?

В настоящее время специалисты ведомства уже разработали схему будущей дороги. Известно, какие участки пойдут по застройку. Среди них земли лесного фонда, что немного ограничивает дорожников.

В 2026 году, отметил Андрей Подолян, пройдет подготовка, чтобы потом начать реализовывать этот масштабный проект.

«Мы запустим большие потоки транспорта в обход Бийска, чтобы они напрямую шли в сторону Белокурихи», – пояснил министр.

Чем известен проект?

Новая автодорога соединит трассы Р-256 "Чуйский тракт" и К-06 Бийск – Белокуриха. Реализация проекта пройдет в рамках новой индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

Протяженность дороги составит более семи километров, и она будет иметь статус региональной. Проект будущей трассы уже готов. После завершения работ можно будет проехать из Барнаула в Белокуриху, минуя Бийск.

На реализацию проекта потребуется несколько миллиардов рублей. Сдать новую развязку намерены в 2030 году.

Комментарии 8

Гость

09:38:16 25-11-2025

Когда проект в обход Барнаула запустят ? Со Змеиногорского тракта на Павловский.

Гость

10:07:41 25-11-2025

Гость (09:38:16 25-11-2025) Когда проект в обход Барнаула запустят ? Со Змеиногорского т... Как в Китае, над всем городом по высокому мосту.

Musik

11:30:15 25-11-2025

Гость (10:07:41 25-11-2025) Как в Китае, над всем городом по высокому мосту.... а можт им как у нас - метро ископать?

Владимир

09:38:30 25-11-2025

А в столице Алтайского Края не хотят построить объездную????

Гость

10:14:19 25-11-2025

Схему объезда из принципа не публикуете что ли? Или ее нет?

Гость

10:31:07 25-11-2025

Гость (10:14:19 25-11-2025) Схему объезда из принципа не публикуете что ли? Или ее нет?... уже 10 раз публиковали

Гость

12:16:00 25-11-2025

Зряшная затея. Деньги на ветер. Как ездили через Бийск, так и будут ездить. Когда мост чинили - ездили по объездной - долго, уныло, в выходные пробки, никаких удобств, даже пирожка не съешь.

Гость

12:26:01 25-11-2025

Гость (12:16:00 25-11-2025) Зряшная затея. Деньги на ветер. Как ездили через Бийск, так ... Уже неактуалочка. На кольце у с.Первомайское- Бийск сделали придорожный комплекс с кафашеками АЗС и пирожками.
"Ярмарка Шепот гор"

