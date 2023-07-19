Подозреваемого в убийстве свадебного ведущего отправили в СИЗО

Защита просила суд отправить его под домашний арест, а сам задержанный говорил, что хочет провести это время с семьей. Но суд поддержал точку зрения правоохранителей

19 июля 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Суд отправил в СИЗО до 16 сентября 21-летнего молодого человека, который стал участником смертельной драки у бара "Айсберг" в Бийске. Об этом сообщает Министерство юстиции Алтайского края.

Защита просила суд отправить его под домашний арест, а сам задержанный говорил, что хочет провести это время с семьей. Как сообщает "Бийский рабочий", судья решил поддержать точку зрения правоохранителей – оставаясь на свободе, подозреваемый сможет оказывать давление не свидетелей.

Напомним, инцидент произошел ночью 17 июля. Между посетителями заведения вспыхнула ссора, в ходе которой 21-летний парень дважды ударил по голове потерпевшего, из-за чего тот упал на асфальт, ударился затылком и скончался.

Позднее стало известно, что в драке погиб известный 29-летний свадебный ведущий и организатор мероприятий Вадим Кутузов. Позднее выяснилось, что возле "Айсберга" регулярно происходят драки, а задержанный за убийство Вадима уже нападал на людей возле бара.