Подозреваемый в убийствах студенток "политеха" в суде попытается выйти из СИЗО

Алтайские адвокаты не спешат защищать в суде Виталия Манишина

10 июля 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: СУСК Алтайского края

Экс-замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин, который может быть причастен к убийствам абитуриенток в Барнауле в начале нулевых, пытается обжаловать меру пресечения. 11 июля Манишин обжалует свой приговор в Краевом суде, чтобы ждать окончания процесса под домашним арестом. Сейчас же предполагаемый маньяк находится в барнаульском СИЗО. Как пишет ИА "Атмосфера" со ссылкой на источники, барнаульские адвокаты не спешат защищать интересы Виталия Манишина по различным причинам.

Виталия Манишина задержали в середине мая по подозрению в убийстве. Его сражу же поместили в следственный изолятор. Решение по ходатайству следствия вынес судья Октябрьского райсуда Барнаула Дмитрий Сургуцкий. Тогда интересы Манишина представляла адвокат Анастасия Шепедко. 22 мая она обжаловала решение об аресте, спустя месяц дело поступило в краевой суд.

Как пишет "Атмосфера", заседание об обжаловании приговора было запланировано на 29 июня, потом его перенесли на 6 июля. Дело в том, что Виталий Манишин не смог за это время найти адвоката, а Анастасия Шепедко отказалась от сотрудничества с подозреваем.

Тем не менее апелляция назначена на 11 июля, а это значит, что у обвиняемого все-таки появится защитник. Скорее всего, ему в суде могут представить своего адвоката.

Интересно, что Виталия Манишина обвиняют по статье ст. 105 ч. 2 п. "к" УК РФ: убийстве "с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера".

Отметим, Виталий Манишин совершил убийство девушки в 1989 году в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина, которому тогда было 19 лет. Он признался в преступлении.

По данным СМИ, Виталий Манишин также сознался в убийствах абитуриенток АлтГТУ, которые были совершены в начале нулевых. Подробную историю об этом можете почитать по ссылке.