Взрыв в московском ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник

Взрывное устройство сработало в лифтовом холле высотки

04 февраля 2025, 22:50, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГСУ СК России по Москве

Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, мог устроить террорист-смертник. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

"Подрыв в доме в ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник", – заявил собеседник.

Также сообщалось, что за главой Федерации бокса ДНР могли следить на протяжении долгого времени.

Утром 3 февраля в лифтовом холле высотки ЖК "Алые паруса" сработало неустановленное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Жертвой взрыва стал Армен Саркисян – он умер, не приходя в сознание. Также погиб его охранник. Еще три человека, в том числе второй охранник, пострадали.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о покушении на преступление, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ведется розыск подозреваемых.