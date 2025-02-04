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Взрыв в московском ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник

Взрывное устройство сработало в лифтовом холле высотки

04 февраля 2025, 22:50, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГСУ СК России по Москве
Место происшествия / Фото: ГСУ СК России по Москве

Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, мог устроить террорист-смертник. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

"Подрыв в доме в ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник", – заявил собеседник.

Также сообщалось, что за главой Федерации бокса ДНР могли следить на протяжении долгого времени.

Утром 3 февраля в лифтовом холле высотки ЖК "Алые паруса" сработало неустановленное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Жертвой взрыва стал Армен Саркисян – он умер, не приходя в сознание. Также погиб его охранник. Еще три человека, в том числе второй охранник, пострадали.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о покушении на преступление, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ведется розыск подозреваемых.

Москва Происшествия

Комментарии 4

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Гость

23:12:00 04-02-2025

Тоже армян ?

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Гость

01:01:47 05-02-2025

Так там на каждом углу камеры стоят- или муляжи?

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Гость

08:53:50 05-02-2025

Это как надо было его замотивировать (заставить), чтобы себя взорвать? Или его дистанционно взорвали? Жесть.

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Васян

23:13:17 05-02-2025

Бредятина какая-то, чтобы воду замутить.

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