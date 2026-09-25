Подсолнечное масло в России подешевело почти на 10%. Что происходит с алтайской семечкой

На внутреннем рынке растет предложение подсолнечника, а производители ищут новые маршруты для экспорта. Алтайские фермеры опасаются дальнейшего снижения закупочных цен

25 сентября 2026, 06:15, ИА Амител

Подсолнечное масло / Фото: создано в ChatGPT

Подсолнечное масло на внутреннем рынке России за последнюю неделю подешевело почти на 10%. Средняя цена опустилась до 85,7 тыс. рублей за тонну, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитического агентства "СовЭкон". На рынок одновременно давят сразу несколько факторов: ожидаемый большой урожай подсолнечника, начало уборочной кампании и сложности с экспортной логистикой через южные порты. Для Алтайского края ситуация особенно актуальна. Регион остается одним из крупных производителей масличных культур в стране, а местным переработчикам и аграриям приходится искать альтернативные направления для реализации продукции, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Большой урожай усиливает давление на цены

В этом сезоне в России рассчитывают собрать около 21 млн тонн подсолнечника. Для сравнения: годом ранее урожай составил около 17,5 млн тонн. Таким образом, предложение сырья может заметно увеличиться.

При этом значительная часть произведенного в стране растительного масла традиционно отправляется на экспорт. Как рассказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, около двух третей растительных масел, произведенных в России, направляется за рубеж, тогда как внутренний рынок потребляет примерно треть объема.

"С учетом того, что порядка двух третей растительных масел, которые производятся в Российской Федерации, отправляются на экспорт, а внутри страны потребляется только одна треть, условия экспорта также оказывают серьезное влияние на ценообразование на внутреннем рынке", — отметил Мальцев.

По его словам, из-за сложностей с использованием Азово-Черноморского бассейна экспортерам приходится перестраивать логистику. Это создает дополнительное давление на внутренний рынок. Одновременно ожидаемый большой урожай стимулирует снижение закупочных цен в начале нового сезона. Для производителей масла это означает необходимость искать другие маршруты, чтобы вывезти избыток продукции за пределы страны.

Алтайская семечка может почувствовать влияние южного рынка

Проблемы с морской логистикой в первую очередь затрагивают производителей масличных культур на юге России. Именно там сосредоточены значительные объемы производства подсолнечника и переработки масла. Однако изменения на юге могут отразиться и на Сибири. Алтайский край занимает заметную долю российского производства подсолнечника — примерно десятую часть от общего объема.

Председатель Союза фермеров Алтайского края Никита Кожанов считает, что южным производителям придется искать новые направления сбыта. Одним из вариантов становится железнодорожная перевозка продукции в другие регионы.

"Эту продукцию куда-то надо девать. А везти — очевидно, железнодорожным транспортом, задействуют либо Урал, либо Сибирь", — рассказал Кожанов.

По его словам, железнодорожные перевозки позволяют экономически оправданно транспортировать продукцию на значительно большие расстояния, чем автомобильный транспорт. Поэтому значительные объемы южного подсолнечного масла могут отправиться в Сибирь.

Это способно повлиять и на цены в Алтайском крае. Если продукция с юга начнет активно поступать на сибирский рынок, местным предприятиям придется конкурировать с дополнительными объемами. В результате закупочные цены могут снизиться еще сильнее.

Кроме того, участники рынка рассматривают экспортные маршруты через Казахстан, Балтийское и Каспийское моря. Однако всех доступных направлений может оказаться недостаточно для того, чтобы быстро перераспределить большой объем продукции.

"Если с югов поехало масло, значит, оно приедет в Сибирь, на Дальний Восток, будет искать направления сбыта через Казахстан", — отметил Кожанов.

На Алтае уже начали убирать подсолнечник

Еще одним фактором снижения стоимости становится начало уборочной кампании. Сбор подсолнечника в России только набирает обороты. По данным сервиса "АгроПоиск", наибольшие объемы сырья уже начали выводить на рынок аграрии Ростовской и Воронежской областей, а также Краснодарского края.

В Сибири одним из первых к уборке приступил Алтайский край. За последнюю неделю местные фермеры задекларировали около 70 тыс. тонн подсолнечника.

Начало нового сельскохозяйственного сезона традиционно влияет на стоимость сырья. Когда на рынок одновременно выходит большое количество свежей семечки, закупочные цены начинают снижаться. Для производителей масла это означает уменьшение себестоимости сырья, но для фермеров — сокращение доходов от реализации урожая.

Менеджер по продажам алтайского производителя масла "АгроСевТорг" Татьяна Ротермель говорит, что подобная ситуация повторяется практически каждый год.

"Начало сезона — семечки становится больше. Если летом, допустим, в августе она была 40 рублей за килограмм на закуп, то сейчас уже 30 рублей, то есть на 10 рублей цена упала. Всегда в сентябре и октябре цена масла падает — потому что начинается новый урожай, а не из-за того, что порты закрыты", — рассказала она.

По ее словам, для алтайских производителей проблемы с южными портами не являются главным фактором. Регион в основном использует восточные направления для поставок.

Алтайский край ориентируется на восток

Алтайские производители масла в значительной степени работают с ближним зарубежьем. Среди основных направлений — Казахстан и Узбекистан. Часть продукции отправляется дальше на восток.

"Алтайский край возит в основном через восточную сторону. Либо это идет ближнее зарубежье: Казахстан, Узбекистан. Лично нас порты мало касаются", — отметила Ротермель.

По ее словам, отправлять алтайскую продукцию через морские порты для местных производителей обычно слишком дорого. Такой маршрут может использоваться для отдельных экспортных поставок, однако основной объем идет по другим направлениям.

В компании работают с местными экспортерами, которые уже выстроили логистику через Владивосток. Это дает алтайским предприятиям определенную защиту от проблем, с которыми столкнулись производители на юге России. Однако полностью изолировать региональный рынок от общероссийских процессов невозможно. Если из-за ограничений экспортных маршрутов южные предприятия начнут активнее искать покупателей в Сибири, это неизбежно скажется на местных ценах.

Дорога в Китай могла бы изменить логистику

Одним из потенциальных вариантов расширения восточного направления называют железнодорожный маршрут Алтай — Китай. О необходимости развития такого сообщения на федеральном уровне заговорили вновь.

Теоретически новая дорога могла бы упростить экспорт сельскохозяйственной продукции из Алтайского края в Китай. Сейчас одним из конкурирующих направлений для российских поставщиков остается Казахстан. Однако в ближайшей перспективе рассчитывать на быстрое появление нового маршрута участники рынка не готовы.

Пока алтайским производителям приходится работать с уже существующей транспортной инфраструктурой и искать способы сбыта урожая в условиях увеличения предложения.

На мировом рынке масло, наоборот, дорожает

При этом российские производители оказались в ситуации, когда внутренний и мировой рынки движутся в противоположных направлениях. Руководитель аналитического центра "Мастерская агротрендов" Николай Лычев отметил, что с января по август 2026 года растительные масла на мировом рынке подорожали на 16,8%.

По его словам, растительное масло дорожает уже третий месяц подряд, а стоимость достигла максимального уровня с июня 2022 года. Растут цены сразу на несколько основных видов продукции, в том числе пальмовое и соевое масло.

"Мы идем в противофазе с мировым рынком. С января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%, и вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд", — отметил эксперт.

Мировой рынок при этом активно закупает продукцию впрок. Для российских аграриев такая ситуация могла бы стать возможностью увеличить экспортную выручку, но проблемы с логистикой ограничивают эти возможности. Внутри России цена масла снижается, а вместе с ней давление испытывает и рынок подсолнечника.

Фермеры могут столкнуться с падением доходов

Для аграриев снижение стоимости сырья означает сокращение выручки от нового урожая. Особенно чувствительным это может стать для хозяйств, которые рассчитывали на определенный уровень цен при планировании посевной кампании.

Николай Лычев считает, что сложившаяся ситуация создает негативное давление на экономику сельхозпроизводителей. Одновременно аграриям приходится учитывать стоимость других ресурсов. По его оценке, подорожание озимых культур в следующем сезоне также может стать для хозяйств дополнительной проблемой.

Таким образом, фермеры оказываются между несколькими факторами: с одной стороны, большой урожай увеличивает объем предложения и снижает цену подсолнечника, с другой — растут затраты на производство и последующую посевную кампанию. При этом сокращать производство растительного масла предприятия пока не планируют.

Рынок ждет новых маршрутов

Главный вопрос для производителей сейчас заключается не столько в самом объеме урожая, сколько в возможности его реализовать.

Россия собирает больше подсолнечника, чем год назад, а значит переработчикам потребуется найти покупателей для дополнительного объема сырья и готовой продукции. Если экспортные возможности будут ограничены, излишки останутся на внутреннем рынке.

Это может привести к дальнейшему снижению закупочных цен на подсолнечник и масло. Для Алтайского края ситуация пока выглядит неоднозначно. С одной стороны, регион имеет собственные восточные маршруты экспорта и меньше зависит от портов юга страны. С другой — местные производители работают в едином российском рынке и не могут полностью избежать последствий изменения логистики в других регионах.

Ближайшие месяцы должны показать, удастся ли перераспределить экспортные потоки и найти покупателей для нового урожая. Пока же алтайская уборочная кампания только начинается, а стоимость семечки уже снизилась примерно с 40 до 30 рублей за килограмм. Для фермеров это означает, что вопрос сбыта урожая в этом сезоне становится не менее важным, чем сама его уборка.