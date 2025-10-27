Поезд "Калина красная" в Алтайском крае начнет делать дополнительную остановку с 18 ноября

Решение о добавлении остановки принято по многочисленным просьбам пассажиров

27 октября 2025, 11:15, ИА Амител

Пригородный поезд на Алтае / Фото: amic.ru

Популярный пригородный поезд "Калина красная", курсирующий между Барнаулом и Бийском, с 18 ноября начнет делать дополнительную остановку на станции Кузнечная. Об этом сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Из Барнаула состав будет прибывать на новую остановку в 09:10, а из Бийска – в 20:02. В связи с изменениями графика движение двух поездов скорректируют – время отправления и прибытия изменится от одной до семи минут.

Как уточнили в ведомстве, решение о добавлении остановки принято по многочисленным просьбам пассажиров. Теперь жители Новоалтайска и Бийска смогут добираться между городами, не заезжая в Барнаул.

До станции Кузнечная жители Новоалтайска могут доехать на автобусах, следующих до остановки "Микрорайон Дорожник".