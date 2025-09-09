Впрочем, даже если такая опция появится, паспорт лучше брать с собой

09 сентября 2025, 09:00, ИА Амител

Закон для внедрения биометрии в поездах начал действовать с 1 сентября. Это означает, что у РЖД появилась правовая возможность для посадки пассажиров в поезд по биометрическим данным. При этом сама компания к этому не готова и просит своих пассажиров все-таки не забывать паспорт. Когда в поезд можно будет войти по улыбке, выясняла радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

После новостей о биометрическом прорыве в системе РЖД компания поспешила уточнить, что пока речь идет только о том, что это разрешил закон. Еще требуется провести тестирование программы.

И это, кстати, уже проводится совместно с Минцифры и ФСБ, но с корректностью есть сложности: посадка в поезд по биометрии может работать только при бесперебойном интернете. И, желательно, на всех вокзалах пути следования. А у нас даже между Москвой и Петербургом не везде есть связь.

Но и нет такой задачи – заменить биометрией традиционные способы загрузки поездов. Это только дополнительная опция, объяснил официальный представитель Центра биометрических технологий Константин Ярославский.

«В любом сценарии, где применяется биометрия, она не заменит паспорт, электронные билеты, но у пассажиров появляется еще одна возможность посадки на поезд. С точки зрения доступности сервиса: действительно, крайне важно, чтобы на протяжении всего пути следования поезда был интернет, поэтому пилотирование будет вестись только по отдельным направлениям. А вообще ресурсов для этого достаточно. Если сравнить с другими сервисами, у нас в стране действует уже 17 биометрических сервисов», – подчеркнул собеседник.

Самый очевидный пример – метрополитен. По биометрии метро можно воспользоваться не только в Москве, но и в Казани, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде. Кто любит технологии, тот улыбается турникету, но большинство идут по старинке. В Нижнем Новгороде до сих пор стоят турникеты, которые открываются по жетонам. При этом биометрия где-то рядом присутствует.

РЖД обязаны удовлетворить запрос продвинутых пользователей, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин:

«Пассажир должен понимать, что его надежды на то, что он это сделает по биометрии, поскольку у него такая возможность есть, он зарегистрирован и верифицирован везде, на всех цифровых платформах, могут не оправдаться. Это не означает, что данной услугой он сможет воспользоваться в любой точке России. Это другая уже история, она не зависит от железнодорожников, а связана с обеспечением безопасности страны. Мы прекрасно понимаем, что есть определенные ограничения».

Ограничения касаются не только оплаты по биометрии, иногда и картой оплатить покупку нет возможности. Но это уже не зона ответственности РЖД. С другой стороны, история с подавлением сигнала интернета временная, и надо быть готовым к ее окончанию. Проще говоря, биометрия развивается, но надежнее паспорта и распечатанных билетов пока ничего нет.