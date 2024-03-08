Поезд сбил мужчину под Новоалтайском
Пешеход мог не услышать приближающегося состава
08 марта 2024, 13:10, ИА Амител
Поезд сбил человека / Кадр: "В курсе 22"
Поезд сбил пешехода рядом с Новоалтайском днем 7 марта, пишет "В курсе 22".
На опубликованных в канале кадрах видно, что от удара мужчину отбросило в сторону.
Комментаторы отметили, что погибший был в наушниках и не услышал приближающегося состава. У него остались жена и дети.
В начале марта в Бурятии грузовой поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка, который переходил рельсы с бабушкой.
16:46:39 08-03-2024
Здесь все очень сложно. Когда машинист применяет экстренное торможение сильно портятся колеса локомотива и всех 60 вагонов на сотни тысяч рублей. А человек может просто в последний момент сделать два шага а сторону и все потом ничего не докажешь. А машинисту отвечать за испорченные колеса. Поэтому у людей на рельсах практически нет шансов. Лок бриг до последнего подаёт сигналы а тормозит только тогда когда уже не сомневается что собьёт. Как бы это пародоксально не звучало. Если вы идете по рельсам в наушниках. То у вас нет шансов выжить. Вообще если вы попали под поезд то у вас нет шансов выжить это не машина. Оцениваете правильно опасность!
18:05:49 08-03-2024
Сейчас с активным шумоподавлением, так вообще хоть засигналься....
18:33:15 08-03-2024
И даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения - тормозной путь поезда составляет 1,5 – 2 километра.
19:42:32 08-03-2024
Дядька (18:33:15 08-03-2024) И даже при применении машинистом всех средств экстренного то... Да порожняк за 400 м встанет. Речь не о том. Речь об том что все пишется и за экстренное торможение отвечать придется. Тем более если не кого не сбили. Так что будут сигналить пока не отойдет и лишь в самый последний момент зарядят в экстренное. Для того что бы потом сказать мы же тормозили. Если бы не писалось просто бы остановились что бы труп сфотать и дальше поехали. Никто не будет гореть желанием не кого спасать машинист в локомотиве сам как заложник и ему в отличии от человека на путях деваться вообще не куда.
19:43:42 08-03-2024
И кстати человеком на путях на ЖД считается только работник ОАО РЖД. Остальные все просто посторонние на путях.
20:08:03 08-03-2024
Как Рац предложение выдавать ружье. И при приближении к таким глухим идущим по рельсам людям помощник пусть высовывается и стреляет в них солью или дробью. Что бы отскакивали.
14:45:41 10-03-2024
Рац (20:08:03 08-03-2024) Как Рац предложение выдавать ружье. И при приближении к таки... При появлении первых автомобилей впереди них должен был идти человек с флажком и разгонять зевак. Это было давно. Походу возвращаемся. А с ружьем это здорово придумано. Сколько удовлетворения получать железнодорожники. Я за!
10:54:58 09-03-2024
Все что выше - написали железнодорожники. А как по мне и остальным людям, далеким от ОАО РЖД, кстати это частное акционерное общество, то разницы между автопоездом и жд поездом - нет никакой. Как говорят полицейские: участок Ваш был огорожен - нет, то воры, которые зашли на этот, якобы Ваш, участок и собрали то, что тут росло - это не воры. Участки жд огорожены? - нет, то и нечего на граждан какие - то обязанности, не предписанные конституцией, навешивать: не слушать музыку, ходить и оглядываться и т.д, Поезд сам должен как и автопоезд пропустить пешехода в населенном пункте и при проезде убедится в безопасности для жителей своего маневра. Им 5 км в час установить в населенных пунктах и тормоза целые будут и люди и правила дорожного движения на них распространить. Не хочет Дума, так по 131-ФЗ жители населенного пункта вправе общим сходом ввести такие ограничения на движение и автотранспорта и жд транспорта в своем населенном пункте (таблички ограничения движения).
11:10:55 09-03-2024
Андрей (10:54:58 09-03-2024) Все что выше - написали железнодорожники. А как по мне и ост... Считай что рельсы тот же забор. Зачем на рельсы лезть?
12:32:54 09-03-2024
Я вас умоляю на общее собрание придет человек с ОАО РЖД с чемоданчиком даст всем денег и ничего не изменится.
22:02:30 09-03-2024
Ну кто еще может похвастаться быстрой и легкой смертью под любимую музыку. Класс