Поезд сбил мужчину под Новоалтайском

Пешеход мог не услышать приближающегося состава

08 марта 2024, 13:10, ИА Амител

Поезд сбил человека / Кадр: "В курсе 22"

Поезд сбил пешехода рядом с Новоалтайском днем 7 марта, пишет "В курсе 22".

На опубликованных в канале кадрах видно, что от удара мужчину отбросило в сторону.

Комментаторы отметили, что погибший был в наушниках и не услышал приближающегося состава. У него остались жена и дети.

В начале марта в Бурятии грузовой поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка, который переходил рельсы с бабушкой.