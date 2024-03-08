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Поезд сбил мужчину под Новоалтайском

Пешеход мог не услышать приближающегося состава

08 марта 2024, 13:10, ИА Амител

Поезд сбил человека / Кадр: "В курсе 22"
Поезд сбил человека / Кадр: "В курсе 22"

Поезд сбил пешехода рядом с Новоалтайском днем 7 марта, пишет "В курсе 22".

На опубликованных в канале кадрах видно, что от удара мужчину отбросило в сторону.

Комментаторы отметили, что погибший был в наушниках и не услышал приближающегося состава. У него остались жена и дети.

В начале марта в Бурятии грузовой поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка, который переходил рельсы с бабушкой.

Происшествия Новоалтайск

Комментарии 11

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Зна

16:46:39 08-03-2024

Здесь все очень сложно. Когда машинист применяет экстренное торможение сильно портятся колеса локомотива и всех 60 вагонов на сотни тысяч рублей. А человек может просто в последний момент сделать два шага а сторону и все потом ничего не докажешь. А машинисту отвечать за испорченные колеса. Поэтому у людей на рельсах практически нет шансов. Лок бриг до последнего подаёт сигналы а тормозит только тогда когда уже не сомневается что собьёт. Как бы это пародоксально не звучало. Если вы идете по рельсам в наушниках. То у вас нет шансов выжить. Вообще если вы попали под поезд то у вас нет шансов выжить это не машина. Оцениваете правильно опасность!

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Гость

18:05:49 08-03-2024

Сейчас с активным шумоподавлением, так вообще хоть засигналься....

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Дядька

18:33:15 08-03-2024

И даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения - тормозной путь поезда составляет 1,5 – 2 километра.

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Гость

19:42:32 08-03-2024

Дядька (18:33:15 08-03-2024) И даже при применении машинистом всех средств экстренного то... Да порожняк за 400 м встанет. Речь не о том. Речь об том что все пишется и за экстренное торможение отвечать придется. Тем более если не кого не сбили. Так что будут сигналить пока не отойдет и лишь в самый последний момент зарядят в экстренное. Для того что бы потом сказать мы же тормозили. Если бы не писалось просто бы остановились что бы труп сфотать и дальше поехали. Никто не будет гореть желанием не кого спасать машинист в локомотиве сам как заложник и ему в отличии от человека на путях деваться вообще не куда.

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Гость.

19:43:42 08-03-2024

И кстати человеком на путях на ЖД считается только работник ОАО РЖД. Остальные все просто посторонние на путях.

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Рац

20:08:03 08-03-2024

Как Рац предложение выдавать ружье. И при приближении к таким глухим идущим по рельсам людям помощник пусть высовывается и стреляет в них солью или дробью. Что бы отскакивали.

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Гость

14:45:41 10-03-2024

Рац (20:08:03 08-03-2024) Как Рац предложение выдавать ружье. И при приближении к таки... При появлении первых автомобилей впереди них должен был идти человек с флажком и разгонять зевак. Это было давно. Походу возвращаемся. А с ружьем это здорово придумано. Сколько удовлетворения получать железнодорожники. Я за!

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Андрей

10:54:58 09-03-2024

Все что выше - написали железнодорожники. А как по мне и остальным людям, далеким от ОАО РЖД, кстати это частное акционерное общество, то разницы между автопоездом и жд поездом - нет никакой. Как говорят полицейские: участок Ваш был огорожен - нет, то воры, которые зашли на этот, якобы Ваш, участок и собрали то, что тут росло - это не воры. Участки жд огорожены? - нет, то и нечего на граждан какие - то обязанности, не предписанные конституцией, навешивать: не слушать музыку, ходить и оглядываться и т.д, Поезд сам должен как и автопоезд пропустить пешехода в населенном пункте и при проезде убедится в безопасности для жителей своего маневра. Им 5 км в час установить в населенных пунктах и тормоза целые будут и люди и правила дорожного движения на них распространить. Не хочет Дума, так по 131-ФЗ жители населенного пункта вправе общим сходом ввести такие ограничения на движение и автотранспорта и жд транспорта в своем населенном пункте (таблички ограничения движения).

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Гость

11:10:55 09-03-2024

Андрей (10:54:58 09-03-2024) Все что выше - написали железнодорожники. А как по мне и ост... Считай что рельсы тот же забор. Зачем на рельсы лезть?

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Адвокат

12:32:54 09-03-2024

Я вас умоляю на общее собрание придет человек с ОАО РЖД с чемоданчиком даст всем денег и ничего не изменится.

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Гость

22:02:30 09-03-2024

Ну кто еще может похвастаться быстрой и легкой смертью под любимую музыку. Класс

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