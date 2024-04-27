Похитившую 150 млн рублей экс-главу "Жилфонда" доставили в Барнаул

Суд продлил ей срок ареста до 1 июля

27 апреля 2024, 16:45, ИА Амител

Экстрадиция Людмилы Авдюхиной / Фото: ГУ МВД по края

В Алтайский край доставили экстрадированную из Аргентины Людмилу Авдюхину, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Напомним, что, по версии следствия, экс-руководитель барнаульского "Жилфонда" брала у покупателей недвижимости на хранение крупные суммы для передачи продавцам и выходных инвестиций в недвижимость. Однако на самом деле она не собиралась выполнять условия заключенных сделок, похитила больше 150 млн рублей и сбежала за границу.

В 2023 году Авдюхину нашли по каналам Интерпола. 2 января 2024 года ее задержали в Аргентине и приняли решение об экстрадиции. 29 февраля в МВД России объявили о том, что женщину экстрадировали в Россию.

Сегодня, 27 апреля, Центральный районный суд Барнаула продлил Авдюхиной срок ареста до 1 июля. Она будет находиться в следственном изоляторе в краевой столице, где с ней будут проводиться необходимые для завершения расследования следственные действия.