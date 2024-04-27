Похитившую 150 млн рублей экс-главу "Жилфонда" доставили в Барнаул
Суд продлил ей срок ареста до 1 июля
27 апреля 2024, 16:45, ИА Амител
В Алтайский край доставили экстрадированную из Аргентины Людмилу Авдюхину, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Напомним, что, по версии следствия, экс-руководитель барнаульского "Жилфонда" брала у покупателей недвижимости на хранение крупные суммы для передачи продавцам и выходных инвестиций в недвижимость. Однако на самом деле она не собиралась выполнять условия заключенных сделок, похитила больше 150 млн рублей и сбежала за границу.
В 2023 году Авдюхину нашли по каналам Интерпола. 2 января 2024 года ее задержали в Аргентине и приняли решение об экстрадиции. 29 февраля в МВД России объявили о том, что женщину экстрадировали в Россию.
Сегодня, 27 апреля, Центральный районный суд Барнаула продлил Авдюхиной срок ареста до 1 июля. Она будет находиться в следственном изоляторе в краевой столице, где с ней будут проводиться необходимые для завершения расследования следственные действия.
16:48:34 27-04-2024
здрасти. с приездом
17:38:08 27-04-2024
не хорошо на бабки кидать
20:54:53 27-04-2024
у ней денюжек нету наверняка...
21:02:25 27-04-2024
Ну теперь, красава, наденет куфечку лет так на 10.
10:59:13 28-04-2024
Ну хоть ПОЖИЛА, пусть и не долго, зато КАК!!!
12:32:37 28-04-2024
Бес попутал.
13:27:57 28-04-2024
Стоило ли ради 2-х месяцев красивой жизни. Потерять Родину-мать, родных людей друзей. Стоило ли?
23:38:14 29-04-2024
Скоро смеятья будет уже она, только чуть позже, когда суд вынесет приговор. По итогу будет таже вахта, только на несколько лет, а зарплата в сумме 150 млн уже получена. Проживание, питание, одежда оплачивается нами.